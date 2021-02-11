英超開鑼｜阿仙奴吞升班馬賓福特兩蛋  阿迪達道歉 已購季票廠迷「嗌回水」 (14:37)

阿仙奴面對藉升班附加賽「升超」的賓福特，在逾萬球迷疫下入場見證下失利。傳被出售的隊長奧巴美揚不適缺陣，拿卡錫迪亦以同一原因未有出征，改由僅20歲的巴路根（Folarin Balogun）上演英超「地標戰」，從白禮頓來投的新兵賓韋特亦正選。不過，他們先於22分鐘被賓福特的沙治卡洛斯開紀錄，半場落後0：1。阿仙奴易邊後於59分鐘換入布卡約沙卡，此子於歐洲國家盃決賽互射12碼宴客，入替巴路根時獲雙方球迷報以掌聲支持，惟客軍於73分鐘對手一次手榴彈攻勢，被基斯甸洛加特頭槌建功，在這場倫敦打吡以0：2慘敗。阿仙奴全場空有65％控球率，4次射門中目標均未能轉化成入球，反觀賓福特3次中龍已取兩球，贏得74年來首場英超勝仗。

阿仙奴在社交網慘遭球迷「柴台」，有人表示直至阿迪達下台前，都應該杯葛兵工廠，亦有人提問該如何取消季票。「廠長」阿迪達賽後致歉，承認愧對球迷：「首先要感謝大家予球隊的支持，特別是那些作客球迷，我要為戰果道歉，大家都知需要改善。未來仍有兩場硬仗，我們會爭取扭轉形勢。」阿仙奴下輪英超要於下周日主場惡鬥車路士，第3輪亦要作客衛冕的曼城。

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