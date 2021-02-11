英超開鑼丨奧巴美揚傳被阿仙奴出售　傳與拿卡錫迪無緣征賓福特　7棄將無人問津 (23:25)

賓福特vs.阿仙奴 now611/621台 周六凌晨03：00直播

《泰晤士報》的報道指出，阿仙奴現在願意聽取其他球會對奧巴美揚的報價，意味這名加蓬國腳有機會被賣走。奧巴美揚去季各項賽事為「兵工廠」上陣39次入15球，是過去3季中最少，而且上季最後11仗只入1球，季前4場熱身賽食白果及無助攻，間接令球隊取得1和3負劣績，與其周薪達30萬鎊（323萬港元）不成正比，故此令會方有意出售他。在《泰晤士報》的報道後不久，巧合的是，奧巴美揚傳出與拍檔拿卡錫迪同告身體不適，與養傷中的尼基迪亞勢無緣出征賓福特，令領隊阿迪達前線或需變陣。

另外，阿仙奴本想今夏清洗隊中冗員，但盛傳被阿迪達放棄的韋利安、哥拉辛拿斯、美蘭尼爾斯、盧卡斯托拉拿、艾利尼、雷斯尼爾遜及尼基迪亞等7名球員均無人問津。青訓中場祖爾韋洛克則準備以2500萬鎊轉投紐卡素，簽約6年。此外，據報去季以借將身分來投的22歲中場馬田奧迪加特，據報已不在皇家馬德里新帥安察洛堤計劃之內，令他有機會以4250萬鎊（4.6億港元）轉會費加盟。事實上，奧迪加特與另一養傷中的中場丹尼施巴路斯，仍未獲皇馬編派球衣號碼，意味兩人或再被借走，甚至遭賣走。

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