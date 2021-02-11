法甲︱美斯PSG首操與拉莫斯麥巴比相擁　巴黎市政府同意擴建主場 (21:53)

在PSG發放的影片中，美斯在基地中有參與傳球練習，又與昔日對手沙治奧拉莫斯、基利安麥巴比等相擁。這名34歲阿根廷球王在周三正式加盟PSG，當時已說需要完整季前訓練，暗示對斯特拉斯堡不會披甲，但尼馬則有望是役復任正選。

麥巴比則有可能演在巴黎最後一戰，有報道指皇家馬德里已準備為他報價1.2億歐元（10.9億港元），PSG方面拒絕的話，便會待麥巴比明年約滿而免費簽入，有傳這名法國隊射手日內定去向。法國《隊報》則指PSG清走非主力球員遇上阻滯，其中翼鋒沙拉比亞及中鋒莫路伊卡迪目前仍無人問津。

另外，PSG計劃擴建現時容量為4.8萬人的巴黎王子球場，據報市政府考慮到3年後要主辦奧運，同意計劃，但將坐位上限修訂為6萬人，而非PSG班主艾卡拉法希望的8萬人。

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