轉會︱傳歐協今年內取締FFP　改用工資帽輔奢侈稅打擊富豪球會 (19:12)

現行的歐協FFP政策是每年滾動計算每間球會前3季的球員相關支出及收入,淨支出上限為3000萬歐元(2.74億港元),但由於疫情做成球壇收入大減,過去兩季限制獲放寬,而PSG、英超曼城、車路士等就被指控在這過渡期簽人,避過禁戰歐洲賽等判罰。報道指歐協的改革計劃書將下月出台,預計今年內正式落實,工資帽水平料為各球會按季收入的70%。違例者需額外繳付以超支水平倍數計的奢侈稅,相關金額將分配予其他參加當季歐洲賽的球會。

英國《太陽報》指出,奢侈稅只是增加大球會班主支出,未必足以阻止他們繼續行使銀彈政策圓冠軍夢,重複違例者仍會面對扣減球員註冊名額,甚至禁戰歐洲賽等後果。

Exclusive: UEFA to launch proposals next month for salary cap - and luxury tax for clubs who breach it - to replace FFP: https://t.co/kVRdsqLTz0— Martyn Ziegler (@martynziegler) August 12, 2021