東京奧運丨英短跑代表藥檢「肥佬」　接力銀牌或遭褫奪　中國隊有望遞補摘銅 (19:52)

烏查上周五（6日）為英國隊贏得東奧男子4×100米接力銀牌，惟根據AIU昨公布的新聞稿，這名27歲跑手對兩種違禁物質檢測呈陽性，目前被臨時禁賽。英國田徑協會發言人稱事件正在調查階段，現時不會回應，而烏查本人亦未對此事表態。若英國隊最終被取消成績，原本第3的加拿大隊將遞補奪銀，第4名的中國隊則獲銅牌，亦是隊史首面奧運田徑接力獎牌。

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據世界反禁藥組織（WADA）指引，一支接力隊若有成員違規，該隊的接力成績將被自動取消。烏查有權要求檢驗另一尿液樣本，若再次肥佬，案件將移交國際體育仲裁法庭反興奮劑部門，英媒指他面臨最高4年禁賽。AIU亦在同一文件公布，巴林隊、肯尼亞隊及格魯吉亞隊各有一名東奧選手涉嫌使用禁藥，正臨時禁賽。

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