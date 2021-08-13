劍擊｜前港將林衍聰喜見東奧掀熱潮　惟籲後輩投身全職前三思 (17:59)

昔日佩劍港隊「大師兄」林衍聰去年初掛劍，現專注於教練工作。他今午偕現役羽毛球港將葉姵延等出席運動博覽啟動禮，表示自從張家朗東奧奪金後，新生查詢和報名人數急增。林衍聰樂見劍擊受歡迎，但以過來人身份提醒後輩：「如果考慮轉為全職運動員，一定考慮清楚自己的能耐。作為運動員，其實不知道有沒有打出成績的一天，有可能堅持完都沒成績，就如我轉全職的最初6年；我也要等到2012年，才有機會首次踏足奧運舞台。」

林衍聰續稱，近年愈多愈多小朋友學劍擊，現時加上東奧熱潮，引申出本地劍壇的問題：「現時教練數量不足，劍擊界多方面需調整，才能容納接下來更多新生。運動員近來被社會認同，要把握時機改善政策等，希望體壇不會在熱潮後仍停滯不前。」

至於早前有議員不滿香港明年主辦同樂運動會（Gay Games），年初公開同志身分的「黑妹」葉姵延冀大眾勿戴有色眼鏡，而是注重運動本身，她表示：「香港上次舉辦大型運動會，已數到（2009年）東亞運。大家最近這麼關注奧運，但始終是隔着電視看直播，若香港能舉辦同樂運動會，相信有助延續對體育的熱度。」

運動博覽一連3日假九龍灣國際展貿中心舉行，同場設以港隊運動員為主題的插畫展。影帝梁朝偉今日以合作單位「青少年運動基金」的贊助人身分，現身啟動禮，表示冀出一分力吸引更多青少年參與運動。

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