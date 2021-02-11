英超開鑼｜盧卡古返車仔誓打爭氣波　「雙紅」覬覦重奪冠軍　曼城衛冕勢荊棘滿途　　 (16:06)

車路士今晨宣布回購28歲的盧卡古，據報簽約5年，稅後周薪為20萬鎊，轉會費是9750萬鎊（10.5億港元），打破意甲賣出球員的轉會費紀錄。五度轉會的盧卡古累積轉會費高達2.91億鎊（31.3億港元），趕過尼馬和基斯坦奴朗拿度（C朗），成為總身價最高球員。他在英超曾先後效力車路士、西布朗、愛華頓及曼聯，卻一直無錦標落袋，故今次回歸勢成其爭標額外動力。

盧卡古獲車路士領隊杜曹稱讚是真正的「9號」球員，地位並肩哈利卡尼、羅拔利雲度夫斯基和艾寧夏蘭特。在杜曹領導下車路士已起革命，連奪歐聯和歐洲超級盃已證明實力。據英超賽會資料，杜曹今夏已放走基奧特、湯姆利、域陀摩西斯等20名球員，還傳言鋒將譚美阿巴謙將過檔羅馬。

曼城亦有阿古路及艾利加西亞等10將離開，但「瘦身」過後即豪擲1億鎊（約10.7億港元）買入基亞利殊，主帥哥迪奧拿亦不諱言欣賞熱刺箭頭哈利卡尼，據報兩軍仍就這宗或值最高達1.6億鎊（17.2億港元）的交易討價還價，若成事勢提高曼城爭取5季4冠的機會。惟曼城下周日首戰作客熱刺前有主力受傷，奇雲迪布尼因足踝受傷缺陣外，菲爾科頓周四亦證實因腳傷休戰3至4周，而今夏參戰歐洲與美洲國家盃的史達寧、加比爾捷西斯及史東斯等6將則狀態不足，季初成績或因此受影響。

曼城的問題料增強鄰會曼聯爭取自2013年以來首個英超冠軍的決心。據報「紅魔」今夏外借球員及棄將共17人，集資簽入查頓辛祖後，另一重磅收購是近日通過體測便可落實加盟的皇家馬德里球星華拉尼，球會名宿加利尼維利形容華拉尼「正是曼聯奪冠的最後一塊拼圖」。

相比於這3個勁敵，利物浦暫只購入守將伊巴希馬干拿迪，明顯是不變應萬變，理由是領隊高普深信，後衛華基爾雲迪積克、祖高美斯及隊長佐敦軒達臣已傷癒，上季加盟的前鋒迪亞高祖達表現良好，加上固有「埃及文明」攻擊組合，力足與列強周旋，只是中場韋拿杜姆轉投巴黎聖日耳門，難免削弱攻守力量。

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