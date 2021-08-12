港超｜理文開操 衝擊港超冠軍兼闖亞協決賽 將再簽新外援前鋒 (20:07)

理文於6月在港舉行的亞協盃J組分組賽3戰全勝晉級，成為東亞區冠軍後，東南亞區球隊因疫情退賽，以及理文經抽籤獲跨區4強輪空，得以直接晉身10月20日的跨區決賽，屆時作客中亞區對南亞區冠軍之勝方，再爭逐亞協盃決賽資格。

理文上月底宣布助教佐迪、梁嘉恆及沙普夫共7名球員離隊，今季新職球員除了在亞協盃前已落實加盟的入籍中場迪高，亦簽入愉園21歲小將翁煦濤；教練團有從東方龍獅加盟的助教李恆匯、體能教練李楗煒及物理治療團隊。

主教練陳曉明接掌理文第4季，球會踏入創會第5季，過去兩季先後取得聯賽殿軍及季軍後，陳曉明在開操前稱，今季目標要設得更高，劍指港超冠軍及爭逐亞協盃等盃賽錦標：「今季目標明確，就是要競逐各項冠軍。爭冠首先需要穩定性，我相信理文一直在進步，新兵不多下，希望這支合作多年的班底，與傑志對抗會愈來愈近，可以是五五波之爭，最終將取決臨場發揮。」他透露，已物色一名前鋒外援，只待完成簽證等問題便可來港：「他之前未在香港踢過，希望能夠帶到驚喜給大家。」至於佐迪離隊，他解釋對方要回到西班牙上專業教練課程。

來季港超隊數未定，球市前景未明朗，陳曉明稱已跟職球員說，能夠專注備戰球季，要抱非常感恩之心：「要感恩球會老闆對足球熱誠和香港足球奉獻。」他又期望繼奧運熱潮後，本地足球從業員也能做到點事：「做好自己崗位，如在亞協盃爭取在跨區決賽晉級，球員都是香港運動員，球會立場都是代表香港比賽。」

副隊長顏樂楓稱與球會目標一致，都是爭逐今季港超冠軍及亞協盃打入決賽 ：「對我來說，今次亞協盃重要程度是一生人一次機會，離決賽只差一步，如果不好好把握這次機會，我一定會好後悔，所以要全力一擊。」 他稱隨着球隊班底默契再增及青年球員成長，相信穩定性和配合會比以往更好。

理文2021/22年球季職球員名單

會長：李文恩、副會長：郭靜怡

主教練：陳曉明、助教：曾昭達、李恆匯*

守門員教練：鄭皓文、體能教練：李楗煒*

技術分析教練：郭駿林、顧問：陳鴻平

物理治療師：鄺凱恒、羅嘉偉

運動治療師：陳卓欣*

門將：1高俊、28陳嘉豪、88袁皓俊

後衛：2列斯奧、3徐宏傑、5余煒廉、14荷西安祖、21曾錦濤、29余沛康、31翁煦濤*

中場：6黃皓雋、10亞哥斯達、12羅焯熙、13迪高*、16顏樂楓、26黃俊皓、44中村佑人

前鋒：7李康廉、9洛迪古斯、11鄭兆均、17 張憙延、91基華尼頓、99金承龍

*新加盟

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