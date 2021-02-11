歐超盃｜車路士射贏12碼捧盃　杜曹換入基柏兩救極刑致勝　薛耶治疑甩骱傷出 (17:49)

薛耶治在季前熱身賽表現突出，此役也在27分鐘，接應車路士前線拍檔夏維斯傳球射入，使歐霸盟主維拉利爾落後。43分鐘，薛耶治疑右肩膀甩骱，戴上氧氣罩下退下火線，由基斯甸普列錫入替。73分鐘，維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴扳平1：1，並以這比數結束法定時間比賽。兩軍加時後未能改寫紀錄，需以互射12碼決勝負，造就在119分鐘取代艾度亞文迪把關的阿列沙巴拿加成為捧盃英雄。這名26歲西班牙籍門將先後於第2輪和第7輪的「突然死亡」，撲出艾沙文迪及艾比奧爾的射門，結果協助首輪有夏維斯「宴客」的車路士以6：5勝出。

車路士領隊杜曹稱派遣基柏上陣並非即興，而是經過客軍數據分析的決定。杜曹說：「我去季上任的首戰，在英格蘭足總盃作客班士利時，便曾與3個門將討論上陣問題。當時韋利卡巴尼路（現已離隊）的數據是最好的，隨後是基柏及艾度亞文迪。今次令人欣慰的是，文迪了解我們為何這樣做，接受被換出的決定，這是勝出關鍵。」然而，基柏卻曾於兩年前的英格蘭聯賽盃決賽互射12碼階段，拒絕讓韋利卡巴尼路後備入替他，而「藍戰士」最終不敵曼城，令時任主帥沙利大發雷霆。

另外，杜曹談及受傷的薛耶治道：「若你上半場便換出某球員，他的傷勢肯定好嚴重。」英超將於明日開鑼，頭場是由阿仙奴作客賓福特，車路士周六才有比賽，對手是客軍鄰會水晶宮。

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