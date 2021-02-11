西甲︱巴塞進後美斯時代　 朗奴高文：基沙文是新核心　 傳阿古路等4新兵未註冊 (23:45)

朗奴高文向西班牙《阿斯報》說：「美斯縱使離開，但球會正為新球季興奮。就己隊原有人腳、新兵和正冒起的年輕球員，我相信將可為球迷帶來樂趣。我們明白這球會代表什麼，亦了解須如何去做，將不會改變本身的足球哲學。」高文又特別提及基沙文的角色道：「他已找到最擅長的位置，而且表現良好。」事實是早在高文去年走馬上任時，便曾強調基沙文並非傳統翼鋒， 暗示須讓對方移入中路策動攻勢。基沙文疑與美斯位置重疊，過去兩季上陣99次入35球，至上季尾才有回勇跡象，似未盡展所長。

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惟據報美斯雖離開西甲，仍未能解決巴塞的球員薪酬上限問題，令「地上最強」續須「瘦身」，翼鋒菲臘比古天奴、中場比真歷及守將烏姆迪迪等勢遭放棄外，更傳言加盟的4名新兵中堅艾利加西亞、右閘艾馬臣艾巴里斯杜、前鋒迪比及阿古路，仍未獲西甲批准註冊，故此無法在正式比賽上陣，而日前證實小腿受傷需休戰10周的阿古路，更存在因無法說服美斯留隊而導致離隊的可能。西甲將於周五開鑼，打頭陣是華倫西亞對基達菲，巴塞將在下周日踢開咧戰，對手是客軍皇家蘇斯達。

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