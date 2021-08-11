東京奧運｜每年6次軍事基地集訓　 成就意國短跑東奧彈出 (23:31)

上周東奧的男子100米跑矚目大戰，由26歲意國跑手馬素積及斯奪金而回，膺「後保特時代」此項首個奧運冠軍，終結中北美洲國家近6屆的壟斷。意軍相隔5天再於男子4×100米接力登頂，連續稱霸兩項田徑焦點賽事，亦是隊史首次贏得此兩項的奧運金牌。

積及斯榮登「百米飛人」一槍，跑出破歐洲紀錄的9.80秒，摘季的加拿大隊名將迪加斯直呼：「意大利人跑出9.80秒？我完全沒料到。」事實上，在東奧接力決賽為意軍守尾門的托圖，3年前已成為該國首人於100米突破10秒大關，惟在東奧準決賽止步。

意國多名短跑選手冒起，多得國家短跑隊教練迪穋路。迪穋路曾是短跑健將，運動員生涯多次揚威歐洲賽，現時兼任大學講師，因此獲「教授」外號，但在教練工作上，其軍人背景更能派上用場。為備戰東奧，迪穋路要求短跑隊每年6次齊集郊區的軍事基地集訓，每次為期一周，據報訓練營內氣氛嚴肅。其間訓練以團隊為重，包括每日練習接力及慢鏡分析動作，個人表現和目標則屬次要。

接力隊最終於東奧封王，除了新科百米飛人積及斯，3名隊友同樣居功厥偉，尤其托圖在壓軸一棒力追，壓線以0.01秒之差險勝英國隊。不過，積及斯近日一篇訪問備受關注，事緣他直認和托圖鬧不和，關係不再如以往友好，又稱：「我們的位置對調了，有些事打破了我們的互信，可能是錯過一聲問好，又或未及時祝賀對方。」積及斯強調此事不影響接力隊的表現，又稱「美好童話蒙上小陰影是遺憾」。

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