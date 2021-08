轉會︱美斯認入「門」目標重奪歐聯　 稱若倒戈巴塞感覺奇怪　 「盼球迷屆時進場」 (19:21)

PSG今晨公布美斯通過體檢,正式加盟,今午由班主艾卡拉法陪同美斯一同見記者,數以千計球迷早在巴黎王子球場外聚集,官方球衣已無法透過網上訂購,專門店外則大排長龍。外間視今次轉會為34歲的美斯再爭個人第5個歐聯冠軍的最後機會,他亦說:「再贏一次歐聯繼續是我的夢想和目標,巴黎是做這件事最好的地方。PSG曾很接近贏得歐聯,需要這陣容,還有一點運氣,這賽事不一定是最強的一隊捧盃的。」

PSG近9年在歐聯,曾5次抽中對美斯過去21年效力的西甲勁旅巴塞隆拿,包括上季16強兩回合計以5:2勝出晉級。被問及有可能倒戈巴塞時,美斯也幻想了一些畫面:「可以回到巴塞也不錯,希望球迷屆時可以進場,當然在那裏穿起其他球衣比賽的感覺會相當奇怪。」PSG與巴塞上季均失落聯賽錦標,在歐聯分組賽抽籤同列第2檔次,此階段不會同組,意味美斯最快明年淘汰賽才有望重返魯營球場。

美斯今次以自由身與PSG簽約兩年,報道年薪最終修訂為3500萬歐元(3.19億港元)。轉會新聞記者羅曼奴(Fabrizio Romano)透露,巴塞隆拿在上周四公布未能留下這名阿根廷隊隊長的消息後,艾卡拉法與PSG體育總監李安納度在兩小時內,已接觸美斯的父親,即晚開始磋商個人報酬。美斯在上周六已口頭同意加盟,收到合約,並非如他周日在告別巴塞的記者會上稱,PSG只是其中一個可能,未答應任有一方。美斯好友尼馬則據報早在上周五,已向其他PSG隊友宣告美斯來投。美斯承認「尼馬是今次決定的重要考慮因素」。

PSG在美斯加盟後,亦面臨前場人手過多的問題,盛傳與美斯曾鬧不和的前鋒莫路伊卡迪勢離隊,甚至主將基利安麥巴比亦可能位置不保,但艾卡拉法稱:「他說過想要有競爭力的球隊,他現在有了,沒離隊的理由吧。」美斯則表示期待合組「MNM」出擊,希望盡快展開生涯新一頁,但認為自己需要一個季前訓練,暗示本周法甲先作壁上觀。

👀 Front row seat for Leo Messi's first meeting with the fans at the Parc! 🏟️❤️💙#PSGxMESSI pic.twitter.com/eghzAjSFLa— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021