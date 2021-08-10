渣馬︱賽會未獲政府開綠燈 黃尹雋黃芷銦稱有心理準備 (22:30)

賽會回覆本報查詢，表示渣馬仍未獲政府批准在10月24日舉行，將在周四確認能否成事，周五正式宣布今屆賽事命運。渣馬去年因疫情取消，今年則已兩度延期。上屆2019年膺本地全馬拉松一姐的港將黃芷銦表示，一直知道賽期未落實，有心理準備或再取消。她表示有計劃參賽，若取消難免失落：「渣馬是本地大賽，亦是疫情下難得的比賽機會，算是訓練動力。不過我亦已習慣，之前多個比賽臨陣取消，雖然無奈，但亦不能怪誰。」她續表示，距原定賽期僅餘10周，若出戰全馬起碼兩周前已開始備戰，但自己受傷患困擾，早已打算今年棄戰全馬。

香港紀錄保持者黃尹雋亦稱有意參賽，但一直抱觀望態度，若取消只能無奈接受。他表示內地舉辦比賽的情况較「樂觀」，因此兩個月前已赴內地訓練至今，備戰下月全運，亦計劃年底於內地出戰其他比賽。媽媽級長跑好手姚潔貞早前亦稱全力衝擊全運，或棄戰渣馬。

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