歐超盃︱維拉利爾創意官宣射手摩蘭奴續約 車路士趕明早限期簽盧卡古 (22:49)

維拉利爾當地時間昨晚先租借市中心廣場，播放上季球隊贏得歐霸盃冠軍的紀錄片，在散場時奏樂，吉祥物卻走到台前，揭曉真身，大銀幕隨即公布摩蘭奴會續約至2027年。29歲的摩蘭奴上季西甲上陣33場入23球，並列神射手次席，今夏有份代表西班牙隊出戰歐洲國家盃。他與球會原本仍有兩年合約，今次加多4年，勢留隊至掛靴。他表示自己會先專注為球隊贏歐超盃，又稱：「車路士是可敬的對手，但曼聯也一樣，我們有相當信心。」摩蘭奴在今年5月歐霸決賽射入開紀錄一球，以及互射12碼中鵠，助維拉利爾擊敗曼聯。

至於後日的歐超盃，維拉利爾亦有戰畢歐國盃及歐霸的後衛柏奧托利斯火速歸隊，是役可披甲。「黃潛」對手、應屆歐聯冠軍車路士即將重簽國際米蘭射手盧卡古，球員今晚抵倫敦，但未知會方能否趕及明早限期前，修改歐超盃大軍名單。不過，車路士近期熱身賽2勝1和，相反維拉利爾6場不勝，即使原班人馬應戰亦佔先。

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¿Cómo ha sido el Groguet #MaskSinger 💛? ¿En qué pista habéis dado con la respuesta correcta 🕵?



¡Aquí las tenéis de nuevo toda las señales para que veáis que no lo hemos puesto nada difícil!



Y menos para groguets tan listos como vosotros 😉...#Gerard2027 pic.twitter.com/TDVdtxyUld— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 9, 2021