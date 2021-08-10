東京殘奧︱24港將下周起啟程 余翠怡陳浩源冀乘奧運熱獲港人支持 (20:00)

殘奧港隊輪椅劍擊、羽毛球及硬地滾球代表今午齊集體院火炭總部，分享備戰情况。曾七奪殘奧金牌的星將余翠怡，早前以評述員身分見證張家朗摘下奧運金牌，她表示為港隊佳績感振奮，冀接力登場的殘奧代表同獲港人力撐：「港隊出戰奧運掀起熱潮，連帶我們殘疾運動員亦較往屆受關注。我相信大家以往並非不支持，而是欠途徑，今屆政府購入殘奧轉播權，雖未知各電視台的直播安排，但仍是良機讓大眾多了解殘奧項目。」余翠怡又表示，近日開始收到各界支持，計劃效法「牛下女車神」李慧詩，在比賽前3天停止留意社交平台，專心準備於花劍、重劍個人賽及兩項團體賽四線爭牌。

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入圍殘奧新項目羽毛球的陳浩源稱：「我活了36年，從未見過港人如此關注體壇，希望大家多給兩星期耐性，我們會以佳績延續這股熱潮。」這名高踞世界排名第2的港將，雖未直接表示以金牌目標，但稱東奧之旅「不想再爭第二名」，誓衝擊長居世界第1至今8年的韓國隊好手金正俊。

屬港隊大戶的硬地滾球隊共7人入圍，由另一「五朝元老」梁育榮領銜出擊；梁育榮力爭衛冕BC4級個人賽之餘，亦伙劉慧茵、黃君恒（後備）出戰雙人賽。輪椅劍擊隊將在本月21日率先飛赴東京，硬地滾球及羽毛球代表分別在23及28日啟程，田徑、乒乓波、游泳、射箭及馬術代表亦在本月下旬分批出發。

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