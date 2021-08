東京奧運︱現代五項爭議持績 國際聯會為馬匹報平安 新例勢明年起實施 (18:40)

在上周五現代五項女子組,在游泳及劍擊兩項後領先的德國隊選手舒娜(Annika Schleu),與另一運動員因為編配的馬匹聖男孩(Saint Boy)拒越過障礙,因而0分完結馬術項目,觸發有關公平競技、運動員安全、動物權益等爭論。UIPM否認聖男孩會被人道毀滅,指對方已回到原居地滋賀縣,「相當健康,只是比賽後有點疲勞」。

UIPM亦有發聲明,承認今屆馬匹拒跳的情况不尋常,提及馬術一環的改革已有框架,在11月大會將落實,明年起以新例舉行比賽,最少未來3年的奧運周期完結,但重申:「運動員與馬匹只獲20分鐘熟習,考驗駕馭馬匹的能力,是現代五項比併扣人心弦之處。」

現代五項在1912年首次成為夏季奧運項目,參考19世紀戰爭中,騎兵從敵陣突圍,逃回本陣設計,因此與傳統馬術不同,要使用大會編配的馬匹,模擬戰場隨機挑選戰馬。

另外,國際板球理事會表示,將短期內入紙申請板球納入2028年洛杉磯奧運比賽項目。至於到波蘭尋求政治庇護的白俄羅斯隊女短跑手謝雯絲卡雅(Krystsina Tsimanouskaya),近日拍賣一塊前年歐運會獎牌,以支援被取消援助,仍在白俄境內的運動員。

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.



Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.



They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx— UIPM - World Pentathlon (@WorldPentathlon) August 8, 2021