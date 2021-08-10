東京奧運︱現代五項爭議持績 國際聯會為馬匹報平安 新例勢明年起實施 (18:40)

在上周五現代五項女子組，在游泳及劍擊兩項後領先的德國隊選手舒娜（Annika Schleu），與另一運動員因為編配的馬匹聖男孩（Saint Boy）拒越過障礙，因而0分完結馬術項目，觸發有關公平競技、運動員安全、動物權益等爭論。UIPM否認聖男孩會被人道毀滅，指對方已回到原居地滋賀縣，「相當健康，只是比賽後有點疲勞」。

UIPM亦有發聲明，承認今屆馬匹拒跳的情况不尋常，提及馬術一環的改革已有框架，在11月大會將落實，明年起以新例舉行比賽，最少未來3年的奧運周期完結，但重申：「運動員與馬匹只獲20分鐘熟習，考驗駕馭馬匹的能力，是現代五項比併扣人心弦之處。」

現代五項在1912年首次成為夏季奧運項目，參考19世紀戰爭中，騎兵從敵陣突圍，逃回本陣設計，因此與傳統馬術不同，要使用大會編配的馬匹，模擬戰場隨機挑選戰馬。

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另外，國際板球理事會表示，將短期內入紙申請板球納入2028年洛杉磯奧運比賽項目。至於到波蘭尋求政治庇護的白俄羅斯隊女短跑手謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），近日拍賣一塊前年歐運會獎牌，以支援被取消援助，仍在白俄境內的運動員。

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