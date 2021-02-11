NBA︱當錫5年頂薪續約獨行俠 I湯馬士業餘賽轟81分向高比致敬 (17:29)

來季屬NBA四年生的當錫，原本新季將是他新秀合約2+2的最後一季，不過這名22歲斯洛文尼亞隊超新星，僅打了3季能力已備受肯定，包括奪得年度最佳新人、兩次入選全明星賽，以及兩次獲膺年度最佳一隊陣容。近日帶領初次參戰奧運的斯洛文尼亞隊，在東京奧運終獲第4名，其後回國休息的他，獲獨行俠班主古賓及名宿「德國槍」諾維斯基等親身遠赴當地洽談合約，最終雙方達成續約協議，合約更屬這年資超級頂薪的2.07億美元。至於上季於獨行俠表現出色的添夏達威，亦落實續下一紙4年總值7200萬美元（約5.6億港元）的中產合約。

另外，32歲前NBA星級控衛I湯馬士，年初雖曾獲新奧爾良塘鵝簽下10日合約，惟其後不獲續長約下，近期他轉戰由另一前NBA球星查姆哥羅福特成立的業餘聯賽，並在日前一場賽事單場攻下81分，向其偶像、已故NBA傳奇球星高比拜仁致敬。

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