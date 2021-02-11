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東京奧運直擊｜劉慕裳隨港代表團返港 「最想盡快練習」 體育專員稱全速興建體育園 (21:39)

香港代表團今日（9日）帶着1金2銀3銅的歷史佳績，結束東京奧運征途從日本抵港，奪銅的空手道女將劉慕裳同行，獲航空公司以廣播祝賀時全機鼓掌支持。她將要先隔離，料在兩周後出發全運，笑言此刻只想盡快投入訓練。

29歲的劉慕裳昨晚於東奧閉幕禮為港隊持旗後，今午帶着歷史性的一面個人形銅牌返港，同行尚有體育專員楊德強、團長貝鈞奇及港協暨奧委會會長霍震霆。東奧前一直留美訓練的劉慕裳，在奪銅當天曾說渴望盡快返港，可以與家人團聚慶祝，休息數天的她如今笑說：「希望返到香港可以盡快練習，因為之後還有全運會和世界賽。」她將與哥哥兼隊友劉知名一同出征，料在8月24日出發中國隔離，再準備出戰下月展開的全運。

港隊今屆豪奪1金2銀3銅，6面獎牌超越歷屆總和，體育專員楊德強表示，祝捷活動仍待審視港將行程，以不影響他們備戰全運等賽事為前提，但已選定數個地點，落實後才會公布。他又提及過往會邀請港將家人出席分享喜悅，但今屆因應疫情或有人數限制。東奧閉幕，意味港將迎來下一個奧運周期，但因今屆受疫情拖累延期一年，現距巴黎奧運只餘3年。對於香港體育政策的配合。楊德強表示今屆成績證明過去5年加大投資方向正確，會與運動員、教練等商討如何改善相關政策，再訂立貼身支援。

香港體育學院主席林大輝在張家朗奪得花劍金牌後，表示體院新大樓將設劍擊館，楊德強透露新大樓在兩年前已聘有顧問，亦已申請撥款執行前期工作，待得出設計、樓面面積等資料，便會向立法會申請撥款。而啟德體育園原定2023年落成，楊德強稱部分工序及材料受疫情影響有延誤，但因園區對體育發展相當重要，已全速趕工，料可如期在2023年落成。

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她又細數感動之處，形容看到奧運旗幟，憶起過去多年付出心血於空手道上，為擁有這個人生成長機會而感恩，然而看到聖火熄滅一刻，又滿是感慨：「空手道下屆不獲列入奧運項目，望着聖火熄滅一刻，感覺真的是完結了。」不過，她笑說在閉幕禮重遇空手道選手，一同享受大家的最後一次，亦是新鮮且開心的經歷。隨着東奧閉幕，港隊亦以1金2銀3銅告別17天征途，劉慕裳將在明天返港隔離，準備再戰全運及世界賽。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊

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