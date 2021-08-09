日職︱神戶勝利船再簽前鋒 前巴塞球星保贊加盟 與恩尼斯達故劍重逢 (20:08)

神戶勝利船在上月中把以15球領先日職射手榜的26歲日本國腳古橋亨梧，以7億日圓（約5000萬港元）轉會費轉投蘇超勁旅些路迪後，迅即重整鋒線，過去一周簽入兩名旅歐國腳前鋒武藤嘉紀及大迫勇也，據報年薪高達2億及4億日圓，今再宣布簽入曾被視為美斯接班人的30歲西班牙籍前鋒保贊，只待決定入境日期及完成隔離便會正式報到，成為繼恩尼斯達、沙治森柏及華美倫後，曾效巴塞的第4名現役勝利船球員。

保贊曾在巴塞4季，之後效力過意甲羅馬、AC米蘭、荷甲阿積士及英超史篤城等隊，過去兩季轉戰美職聯的CF蒙特利爾至今年1月，經過大半年未落班後，他今次首戰登陸亞洲聯賽，並在神戶官網說已急不及待接受這個挑戰，又指期待體驗日本文化及生活，以及再次跟恩尼斯達並肩作戰：「恩尼斯達是特別的存在，我希望在他協助下為球隊取得更多入球。」

至於由勝利船轉投些路迪的古橋亨梧，繼上周四歐霸盃外圍賽第3圈首回合取得加盟後首個入球，昨晚在蘇超大演帽子戲法，協助球隊主場以6：0大勝尾段踢少一人的登地，為新東家出戰首3場賽事已入4球，技驚四座，獲主帥普斯迪高路大讚：「他是聰明的孩子，最深刻是他今場的效率，已贏得隊友的信任。」

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