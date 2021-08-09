港超︱東方開操新季添8新兵 加強青訓冀仿港乒教練李靜變陣制勝 (19:10)

東方上季雖贏得菁英盃，但聯賽戰至最後一輪屈居亞軍，季尾大換血，改由助教盧比度「擔正」任主教練，再有迪高、辛祖、盧卡斯、翟廷峯、杜度及利馬等主力相繼離隊。在6月底的亞協盃分組賽，最終屈居另一港超隊理文只排次名。

今季教練團有前香港足球先生高尼路回歸擔任副手，也獲傑志前體能教練裴鋕垣加盟。新兵方面，東方羅致了上季4名愉園球員，包括朱偉鈞、林樂賢、伍家揚及外援米基爾，以及上季尾短暫效力冠忠南區、在傑志曾跟盧比度共事的林柱機，並外借收回茹子楠、胡晉銘及劉學銘。東方透露短期內會再簽入3名西班牙籍外援，據悉其中一人屬曾征戰西甲的「超級外援」，一人為西乙前鋒，另一人則曾在港超亮相，只待批簽證及完成隔離就會公布，屆時球隊將有31名球員。

東方副主席游永強稱，今季班費跟去年相若，目標仍是爭標，惟資源將會重點投放在加強青訓：「變化是每支球隊的求存之道，當發覺去到一個水平未能突破，就要轉變。過去資源着重在資深球員或重磅外援身上，這藥方是否有效？如退一步能令我們助跑跳得遠一點，也很值得考慮，希望能在青訓及成績取平衡。」

香港代表團在東京奧運取得1金2銀3銅創歷史佳績，其中港乒以土炮陣容擊敗德國隊奪得女團銅牌，教練李靜變陣改由蘇慧音出戰單打奏效成功摘銅而回。游永強指證明本地運動員「係得嘅」，要給機會發揮，也加強了他要培養青年球員的信念，又認為東方龍獅教練團及陣容轉變，可跟李靜變陣有異曲同工：「若懂得大膽變陣，年輕潛質球員也可創造佳績。」對於來季本地球市，游永強稱每個產業都有高、低潮：「未來一年面對是低潮，但若我們做到些成績，證明體育是有得玩、應該要有體育，我覺得球市是會返來。」

主教練盧比度期望，球隊能踢出更多傳控組織的悅目踢法，盡力變得更好及爭標。門將葉鴻輝稱會協助新球員盡快融入球隊。新兵朱偉鈞過去效力夢想FC及愉園兩間小型球會，今季一躍加盟爭標分子，直言感壓力：「所有東西也很專業，像個真正的職業球員，球會期望亦較高，壓力較大，新一季希望爭取正選和入波，在各位『大哥』身上學習。」他透露，舊東家愉園的欠薪問題尚未解決，仍在處理當中。

東方龍獅新一季職球員名單

主教練：盧比度

助教：高尼路、羅志焜

體能教練：裴鋕垣；守門員教練：列卡度拿華路

物理治療師：陳振業；運動治療師：柏奧

助理總監：陳子龍

門將：葉鴻輝（副隊長）、廖富源、鍾凱文（U22）

後衛：基頓（副隊長）、李嘉耀、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、劉學銘、亞歷斯祖、艾華度

中場：梁振邦（隊長）、茹子楠、黃威、胡晉銘、林恩許、林柱機*、米基爾*、伍家揚（U22）*、林樂賢*（U22）、呂卓芹（U22）、馬希偉（U22）、李卓軒（U22）

前鋒：費蘭度、艾華頓、鍾偉強、朱偉鈞*、王力威（U22）

*新加盟球員

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