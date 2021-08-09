港超︱下季港超隊數「坐七望八」 傳港會相隔4季升班 菁英盃擬再改制 (15:58)

足總行政總裁譚秋朗表示，在愉園及天水圍飛馬退出後，經過足總過去兩星期努力，跟不同球會班主洽談以盡努力增加隊數，透露下季港超隊數「坐七望八」成數非常大，而下季港超維持9月18日開鑼，料先舉行菁英盃。

綜合消息指，「坐七望八」升班的球隊，為上季港甲冠軍港會，亦是這支洋將球員為主的球會，自2016/17年後再戰港超。足總將會安排類似富力R&F起初來港參與港超的模式，放寬外援限制，只需註冊5名本地球員，比賽時則必須至少派3名本地球員上陣。至於另一隊則仍在研究能否升班的區隊，有傳是屯門或高力北區，若成事將接收飛馬有約球員及愉園等隊的失業兵。

此外，港超聯賽維持三循環，但據悉菁英盃下季將再改制，改成踢雙循環聯賽。足總盃亦會考慮先分兩組踢單循環分組賽。有球圈人士擔心，菁英盃以聯賽模式以符合全季比賽場數，或會進一步減低港超的吸引力。

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