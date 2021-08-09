東京殘奧︱殘奧24日揭幕 港代表團首獲制服贊助（附港隊名單） (18:11)

東京殘奧本月24日揭幕，港隊上月中宣布共24名運動員入圍，將出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球項目。近年贊助奧運港隊的運動服裝品牌今宣布，將首次贊助殘奧香港代表團的制服，款式與奧運港隊相同，剪裁則配合殘疾運動員的需要，如在褲管位置加入拉鍊等。

輪椅劍擊隊殘奧「五朝元老」余翠怡，今日偕硬地滾球女將何宛淇現身記者會，展示殘奧港隊制服，二人均對首獲制服贊助感興奮。余翠怡早前有為電視台任評述，以此身分見證張家朗為劍擊隊首奪奧運金牌；這名港隊「劍后」過往4屆殘奧皆奪牌而回，當中包括7面金牌，她稱無意着眼和奧運代表的「待遇差別」，但盼市民同樣支持出戰殘奧的港將。

東京殘奧港隊名單

射箭：危家銓

田徑：鄧雨澤、任國芬

羽毛球：陳浩源、朱文佳

硬地滾球：楊曉林、何宛淇、廖詠彤、謝德樺、劉慧茵、梁育榮、黃君恒

馬術：謝佩婷、鍾美娟、曾靝賜

游泳：陳睿琳、張可盈、許家俊、鄧韋樂

乒乓球：吳玫薈、王婷莛

輪椅劍擊：吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

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