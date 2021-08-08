東京奧運直擊︱劉慕裳持區旗進閉幕禮 奧林匹克旗幟交接 聖火盆熄滅 (21:30)

下屆奧運主辦城市巴黎，市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）從東京都知事小池百合子手上接過奧林匹克會旗，象徵奧運交接完成。

21：30

東京奧組委會主席橋本聖子在致辭中感謝運動員、教練、義工及醫護人員，使是次充滿困難和挑戰的奧運會順利舉行，指出為期17日的賽事給予大眾勇氣，並向世人展示對未來的希望。她稱在東京燃起的奧運聖火稍後將熄滅，惟冀在東京所積聚的希望永遠不會消失，並在全球民眾心中閃耀。

國際奧委會主席巴赫則表示，東京在疫情挑戰之下順利舉辦奧運會，展示體育團結力量，並宣告今屆奧運正式閉幕。聖火盆亦慢慢熄滅，摺疊回原狀。顯示器展示感謝、再見等字樣，但大會亦預告東京殘奧在本月24日揭幕。

21：00

下屆奧運主辦城市巴黎在地標艾菲爾鐵塔下舉行派對慶祝順利交接，出席的運動員包括柔道混合團體金牌及個人重量級銅牌得主Teddy Riner。

20：52

國際奧委會會長巴赫、東京都知事小池百合子及下屆主辦城市巴黎的市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）進場，現場播奏奧林匹克會歌後，奧林匹克會旗降下。之後小池百合子將旗幟交給巴赫，再轉交伊達爾戈，象徵交接完成。表演亦由巴黎方面接手，法國國歌《馬賽曲》奏起，大會方面緊接播放3年後巴黎奧運的宣傳影片，法國總統馬克龍在片尾說出新奧林匹克口號：「更快、更高、更強，一起」。

至於在巴黎，當局原本計劃在艾菲爾鐵塔同時掛起接辦奧運的巨型旗幟，但最終因天氣問題而未能成事，因此宣傳影片中有關旗幟的畫面相信屬後製或預先錄影。

20：30

各國運動員進場後，進入表演環節。不同表演者在舞台上進行跳繩、劍球、舞蹈及花式單車等表演。東京斯卡管樂園、唱片騎師DJ松永及歌手milet先後獻奏或獻唱，當中的表演歌曲包括動畫「鬼滅の刃」主題曲《紅蓮華》、音樂家貝多芬名曲《快樂頌》等。

會場隨後升起奧運起源地希臘的國旗並奏出該國國歌，之後按往屆慣例，進行男、女子馬拉松項目的頒獎禮。該兩項目分別由肯尼亞隊的名將傑曹（Eliud Kipchoge）和積捷雅（Peres Jepchirchir）贏得金牌，因此現場亦連續兩次奏起肯國國歌。

19：30

日本國旗由6名持旗手護送而率先進場，6人當中包括混合泳兩金得主大橋悠依等4名運動員、1名醫護人員及1名傷健人士。根據大會指出，有關編排象徵日本向全世界對抗新冠病毒疫情的醫護人員，表達最誠摯的謝意。持旗手隨後將旗幟轉交自衛隊員進行升旗禮，並由具超過100年歷史的寶塚歌劇團領唱日本國歌《君之代》。日皇德仁、國際奧委會主席巴赫等亦就坐。

超過200名閉幕禮持旗手，包括港隊空手道銅牌得主劉慕裳、中國隊田徑名將蘇炳添等率先進場。有別於開幕禮，其他運動員不分次序，陸續由多個場館入口進場。

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