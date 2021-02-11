東京奧運直擊｜李慧詩曾遭軒絲終止20月連勝 沈金康讚東奧復仇奪銅不容易 (14:26)

34歲的李慧詩今日在爭先賽銅牌戰對上軒絲，對手年輕11歲且是三料世界冠軍，其中一面金牌正是來自爭先賽，當時先於4強挫李慧詩再封后。沈金康透露，原預期李慧詩會在決賽對上軒絲，惟因疫情缺少大戰機會，難料4強的烏克蘭隊車手實力，無奈戰術運用有所失誤致敗，但盛讚李慧詩已盡了全力對抗不利因素。他又表示，賽前針對決賽對軒絲的部署，在銅牌戰大派用場：「她在4強有點求勝心切，過早發動進攻，但其他的都很好，特別是銅牌戰做到賽前對軒絲的部署。我們對這個德國車手有很長時間研究，證明效果非常成功。」

李慧詩自2018年6月至2020年3月，保持爭先賽20個月全勝，如今在東奧舞台復仇，沈金康盛讚徒弟勇敢面對多變賽事，能戰勝這名目標對手非常不容易。他亦承認疫情對港隊影響甚大，甚至令李慧詩增添壓力：「外界的期望，還有疫情影響比賽，都會產生壓力。她不再與以前般可以藉世界盃和世界賽釋放壓力，針對訓練雖有成果，但亦很其他問題，但李慧詩已盡了努力。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 伊豆直擊

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