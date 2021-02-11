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東京奧運直擊｜李慧詩出征前壓力爆煲 感激家姐每天安慰 毋懼香港精神包袱做好自己 (13:01)

從2012年倫敦奧運奪銅，到5年前在巴西摔走獎牌，「牛下女車神」李慧詩今日（8日）於東京奧運，勇挫應屆世界冠軍軒絲奪銅，重現久違的笑容。她罕有地透露出發前一個月壓力爆煲，幸得家姐每天安慰，終能在這個舞台表現自己。自倫敦奪銅後，她舉手投足均受港人關注，被問及背負香港精神的包袱時，她輕鬆笑說：「每個人只要做好自己，就係香港精神。」

34歲的李慧詩今日先於女子爭先賽4強敗陣，但在銅牌賽以兩戰全勝姿態勇挫德國隊車手軒絲。繃緊5天，她終於重現笑容，亦透露為奧運付出所有，但壓力早在出征前一個月來襲：「一直很少靜下來聆聽自己所需，總是別人叫我做（訓練），我就去做，但可能身體已很累。出發前一個月，我壓力大得幾乎崩潰，但不斷跟自己說會沒事的，真的要多謝自己，還有家姐每天安慰我。」過去9年歷盡過山車般的高低起跌，李慧詩笑說當下只想放下包袱，好好地睡一覺，睡夠10小時，亦希望暫且忘記緊接需要出戰全運。

出戰3屆奧運，李慧詩兩奪銅牌，亦為港隊在今屆以1金2銀3銅收官，超越歷來獎牌總數。自2012年之後成為港人焦點，李慧詩早被視為香港精神，這次再在逆境下踏上頒獎台，表示關鍵只在做好自己：「每個人只需做好自己，不用給予自己包袱，這樣就是香港精神。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢  東京、伊豆直擊

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