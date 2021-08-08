東京奧運直擊｜李慧詩奪銅感謝團隊助捱過難關 稱心態制勝34歲未言退 (11:37)

「牛下女車神」李慧詩今早（8日）於東京奧運奪得爭先賽銅牌，繼2012年倫敦奧運後再上頒獎台。她感激團隊助她捱過難關，又感觸提及疫下未能與家人見面。對於以34歲之齡重奪銅牌，她表示今日贏在心理戰，之後仍會續戰全運，暫未有掛車打算。
李慧詩今日於爭先賽4強敗予烏克蘭隊車手，但於銅牌戰兩挫德國隊新星軒絲，相隔9年再登奧運頒獎台。她衝線過後激動振臂，再與幕後團體碰拳慶祝，再與總教練沈金康相擁。自凱林賽（又稱競輪賽）準決賽倒灶，她感激團隊助她捱過難關：「凱林賽因為一個動作出錯，就失去了獎牌機會，在爭先賽不斷跟自己說不能大意，團隊與隊友亦不斷鼓勵我，及時挽回我們的信心，助我捱過最艱難的時候。」
李慧詩亦感謝教練自凱林賽落敗後，跟她說無需介懷，要當「Olympic Games」是一場遊戲，她笑說：「當然有人會好認真去玩，玩完會好沮喪。這個遊戲對我說，每一次都是經驗，令我學習到很多事，這遠遠較得到獎牌更重要。」
李慧詩出發時表示會以兩面獎牌為目標，雖然如今目標只達成一半，但為疫下久疏戰陣仍能重上頒獎台而感恩，形容今屆對比過去兩屆更艱辛。晉級過程對手均較自己年輕，34歲的李慧詩認為年齡問題不大：「爭先賽最考心理，其實比賽當天狀態才最重要，之後亦有全運要準備。」被問及會否以明年亞運為目標，她更笑着反問記者會否一同出征。港隊將逗留至周四直飛上海，隔離過後備戰下月展開的全運。
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
東京奧運場地單車直擊報道
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