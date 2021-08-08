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東京奧運直擊｜李慧詩爭先賽連挫軒絲添銅 彌補上屆炒車遺憾苦盡甘來 (10:51)

10：50

東京奧運今晚（8日）於新國立競技場煞科，港隊星將李慧詩在女子爭先賽報喜，成功以兩連勝姿態勇挫應屆世界冠軍軒絲，為港添得一面銅牌。今早在女子全能賽負傷上陣的隊友逄瑤，則續戰最後一項衝擊佳績。

34歲的李慧詩面對僅23歲的德國隊新星軒絲，在銅牌戰首仗未到最後一圈便嘗試拋離對手，戰術奏效以逾一個車位優勢率先衝線。她在3場2勝制下先拔頭籌，緊接在第2仗再鬥軒絲，這次先出發後與對方一度在鑊場賽道頂處僵持，軒絲在最後兩圈發力，李慧詩再展爆發力，輕鬆率先衝線奪得銅牌，終於鬆一口氣振臂慶祝。

李慧詩於2012年倫敦奧運摘得凱林賽（又稱競輪賽）銅牌，今屆因疫情逾一年無法出外比賽，只留港封閉式訓練，缺少強手對戰寓賽於操之下，在東奧初期狀態起伏，今日亦於4強連敗予烏克蘭隊對手，但在銅牌戰展示強勢，為港奪得銅牌，彌補上屆里約熱內盧奧運炒車緣盡獎牌的遺憾。港隊在煞科日再添一銅，暫時累積1金2銀3銅，女將逄瑤將為港隊守尾門再爭佳績。

10：25

「牛下女車神」李慧詩今早（8日）在東京奧運爭先賽，力爭港隊最後的獎牌機會。她在4強敗陣後跌入銅牌戰，面對世界冠軍、德國隊的軒絲在3場2勝下先贏一場，在香港時間10時45分若再贏一場，即可繼2012年倫敦奧運後再摘銅，亦為港在煞科日再添銅牌，暫奪1金2銀3銅。

李慧詩與軒絲屬世界級賽事老對手，去年正是在場地單車世界賽爭先賽4強，被這名德國隊新星終結20連勝，最終二人今日再於東奧爭先賽銅牌戰對碰，李慧詩首仗成功復仇，若在第2仗再取一勝，即可摘得銅牌。軒絲早前在4強與加拿大隊車手姬絲米曹鬥至最後一仗，以場數1：2敗陣跌入銅牌賽。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢  東京、伊豆直擊

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