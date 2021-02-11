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東京奧運直擊｜李慧詩兩連敗跌入銅牌賽 早上10時20分鬥世界冠軍軒絲衝牌 (09:46)

10：10

另一場4強，世界冠軍軒絲與加拿大隊車手姬絲米曹鬥至最後一仗，以場數1：2敗陣跌入銅牌賽。李慧詩稍後將與這名世界冠軍爭銅牌。

9：46

肩負港隊最後獎牌希望的單車隊星將李慧詩，今早（8日）於伊豆單車館續戰東京奧運爭先賽，惟她面對烏克蘭隊新星絲達妮高娃，在3場2勝制下吞下兩連敗，跌入銅牌戰後在香港時間上午10時20分再爭牌。

34歲的李慧詩面對年輕9歲的絲達妮高娃，在首仗最後一圈便發力嘗試拋離對手，但在最後一個彎便被追上，在3場2勝制下先輸一仗。這名港將在約20分鐘後再戰這名烏克蘭隊車手，先出發的李慧詩在一圈後與對方互換位置，從後追趕未能跟上對手，吞下兩連敗後將轉戰銅牌戰。銅牌戰及決賽於香港時間10時20分展開，同樣採3場2勝制。

應屆三料世界冠軍、德國隊的軒絲，在另一場4強出戰加拿大隊的姬絲米曹，在3場2勝制下成功扳回一仗，二人將要再鬥一場以爭決賽席位，敗方將與李慧詩爭銅牌。

9：26

「牛下女車神」李慧詩今早（8日）於東京奧運再上場，在女子爭先賽4強首仗不敵烏克蘭隊新星絲達妮高娃。她緊接與對手在3場2勝制下再鬥第2仗，若取勝將可追成場數1：1，再在決勝一戰爭取晉級決賽。

加拿大隊的姬絲米曹在另一場4強，亦爆冷從後追上應屆世界冠軍、德國隊的軒絲，與絲達妮高娃同樣先贏一仗。

9：15

「牛下女車神」李慧詩緊接會再上場衝牌，在女子爭先賽4強面對烏克蘭隊新星絲達妮高娃，她若能在3場2勝制下連贏兩仗，便可踩入10時20分展開的決賽。

9：00

東京奧運今晚（8日）於新國立競技場煞科，場地單車賽早上則續於伊豆單車館上演，一連4場的女子全能賽先舉行捕捉賽，但戰至末段發生連環炒車意外，港將逄瑤亦受牽連，連人帶車跌下賽道，但她堅持重上戰車衝線。第二次炒車意外牽涉多名車手，有裁判被撞至倒地，要由擔架牀抬走。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢  東京、伊豆直擊

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