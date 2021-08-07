東京奧運︱陳芷澄二次征奧並列50作結 劍指3年後巴黎三甲 (23:06)

陳芷澄今續於霞關鄉村俱樂部出戰東奧，從第10洞出發後在第2個洞便抓到「小鳥」，之後在第14及18洞再次打出低標準一桿，但回到第3及第4洞時兩度吞下「柏忌」，最終戰畢18個洞以低標準1桿的70桿完最後一個回合，4天合計以高標6桿的總成績290桿，在60名球手中並列第50，雖較前一天的51有所回升，但排名仍未及上屆首戰奧運時的37名；美國隊的尼莉歌達終以低標準17桿的總成績奪金，22歲東道主日本隊新星稻見萌寧，與上屆奪銅的新西蘭隊名將高寶璟，戰畢4天以低標準16桿的總成績並列次席，稻見萌寧戰至附加洞以1桿優勢摘銀。

27歲的陳芷澄在埼玉縣的高溫下完賽，透露出戰第3回合前，發現部分球桿因旅程碰撞而移位，幸及時修正，結果反映在表現之上。賽前表明以獎牌為目標的她未能如願，表示感激在港觀看直播的家人，並稱會向奪牌的港將學習搏盡精神，期望2024年在巴黎奧運登上頒獎台。她其後將返美續戰美國女子職業巡迴賽（LPGA），完成下半季才能休息調整，又寄望在下一個奧運周期，能有後輩並肩衝擊入場券。

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東奧8.7快訊︱

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