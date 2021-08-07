東京奧運｜為日乒奪1金1銅創歷來佳績 水谷隼功成身退「掛拍」 (16:57)

日本乒乓隊今屆奧運取得混雙金牌、女團銀牌、男團及女單銅牌後，今午（7日）舉行記者會，安排獲獎牌的球手會見傳媒，包括取得1金1銀1銅、成歷來首個球手在3個項目取牌的伊藤美誠，其一焦點落在早已盛傳將會「掛拍」的水谷隼。

水谷隼聯同伊藤美誠在混雙決賽擊敗中國的許昕/劉詩雯，為日本取得奧運史上首面乒乓金牌，之後再為男團贏得一面銅牌，現年32歲的他，以1金1銅完成個人第4屆奧運，也為其乒乓生涯劃上完美句號。這位日本乒壇名將由於近年罹患眼疾，要戴上特製眼鏡比賽。他今午在記者會上表示，由於其眼疾一直未能完全痊癒，今屆奧運將是他生涯最後一戰：「由於我的眼疾問題，我將會遠離乒乓球。老實說，如果我的眼睛可完全康復，我也想打到40至50歲，但是目前仍沒有治癒方法，即使很不甘心，很抱歉，我的冒險旅程將到此為止了。」

水谷隼自2008年起已出戰4屆奧運，累積1金1銀2銅，他在上屆里約熱內盧奧運贏得男團銀牌及男單銅牌，是日本首面乒乓個人項目獎牌。他透露如非今屆奧運在日本東京主辦，上屆奧運已是他最後一戰，承認若繼續打乒乓，只會對其眼睛有更壞影響。

日本今屆奧運取得4面乒乓獎牌，僅次於中國隊的7面，水谷隼奪金後其社交網遭中國網民洗版謾罵，他表示，中國乒乓雖然是一幅很大的高牆，但今次日本奪金證明是可以擊破，為往後帶來希望，並點名張本智和是可靠後輩，預祝後輩們在3年後的巴黎奧運再創佳績。張本智和透露，日前花足一整天游說水谷收回退役決定，可惜事與願違：「他去意已決，我只能尊重其決定。」

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