東京奧運直擊｜李慧詩勇闖爭先賽4強 沈金康稱早有備而來 讚情緒與戰術成晉級關鍵 (18:31)

「牛下女車神」李慧詩今日（7日）於東京奧運重拾勇態，在8強以直落兩場淘汰上屆摘銅的英國隊名將馬錢治，踩入女子爭先賽4強。總教練沈金康賽後心情大好，笑說早為今仗有備而來，這名港將亦成功演繹戰術。李慧詩明早將鬥烏克蘭隊的絲達妮高娃（Olena Starikova），沈金康表示得知香港市民關注港將，但相信徒弟能將壓力化作動力繼續奮戰。
李慧詩今日從12強起保持全勝，除了將法國隊的高絲踢落復活賽，亦在3場2勝制的8強以直落兩場，淘汰5年前在里約熱內盧奧運奪銅的馬錢治，為今屆爭先賽次圈失利復仇。沈金康稱，徒弟看似贏得輕鬆，其實是因有備而來：「針對上仗英國隊取勝，我們特別為Katy（馬錢治）部署，李慧詩能成功把戰術發揮出來，全日比賽情緒亦表現穩定。」港隊因疫情自去年3月世界賽後，一直未能出征為東奧寓賽於操，沈金康承認備戰有影響，但李慧詩現已重拾狀態：「她前一天跌入復活賽，多踩一場有利適應環境，始終十多個月缺少高水平比賽，每個運動員變化都很大，就看誰適應得最快。」
34歲的李慧詩明早4強對手絲達妮高娃，今日在8強苦戰3場才擊敗德國隊的莉亞蘇菲（Lea Sophie Friedrich），但較這名港將年輕9歲，總教練形容對手爆發力強，能在最後數秒踩出最快速度，必須小心提防。李慧詩將於明早香港時間9時18分上場，在3場2勝制下爭入決賽，亦成為港隊今屆最後獎牌希望。沈金康稱得知比賽全城關注，但徒弟應對壓力不成問題：「在這種比賽，沒有壓力就沒有動力，只要不被壓得崩潰就可以，李慧詩沒有崩潰。」
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
東京奧運場地單車直擊報道
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