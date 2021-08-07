東京奧運直擊｜李慧詩爭先賽直落兩場復仇 殺入4強明早爭獎牌 (17:49)

17：45更新
李慧詩明早出戰女子爭先賽4強的，對手將是烏克蘭隊的絲達妮高娃（Olena Starikova），後者在8強以場數2：1擊敗德國隊車手莉亞蘇菲 （Friedrich Lea Sophie）。德國隊只餘軒絲（Emma Hinze）晉級，將在另一場4強與加拿大隊的姬絲米曹（Kelsey Mitchell）爭入決賽。
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17：23更新
李慧詩休戰一小時後重新上場，在女子爭先賽8強第2仗再鬥英國隊的馬錢治（Katy Marchant）。面對這名上屆爭先賽銅牌得主，李慧詩在鑊場上嘗試阻止對手加速，再於最後半圈從後追上險勝，在3場2勝制下以兩連勝姿態闖關，打入明早展開的4強，距決賽只差一步。
德國隊的軒絲（Emma Hinze）與加拿大隊的姬絲米曹（Kelsey Mitchell）同樣連贏兩場晉級。烏克蘭的絲達妮高娃（Olena Starikova）與另一德國隊車手莉亞蘇菲 （Friedrich Lea Sophie）則要用到第3場分勝負。
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16：10更新
李慧詩晉級8強後遇上英國隊的馬錢治，最後半圈採取主動從外檔發力，在最後一個彎道與對手並排，終以0.027秒力壓對手率先衝線，在3場2勝制下先拔頭籌。
德國隊的軒絲（Emma Hinze）、烏克蘭的絲達妮高娃（Olena Starikova）及加拿大隊的姬絲米曹（Kelsey Mitchell）亦先贏一場。
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「牛下女車神」李慧詩今日（7日）於東京奧運女子爭先賽12強，面對法國隊新星高絲（Mathilde Gros），先有對手踩出賽道要重新起步，這名港將從後出發，一直緊貼對手，最後一刻雙方發力，李慧詩從後追趕，終以0.019秒的優勢驚險直入8強，高絲則落入復活賽。李慧詩將於香港時間下午3時39分展開的8強賽再上場，在第4場再鬥英國隊的馬錢治（Katy Marchant），後者次圈曾險勝李慧詩。
早一場的德國隊名將軒絲（Emma Hinze）擊敗中國隊的鍾天使，8強將對荷蘭隊凱林賽金牌得主芭絲賓妮（Shanne Braspennincx）。鍾天使與高絲最終復活賽亦落敗。
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
東京奧運場地單車直擊報道
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