東京奧運︱美國男籃復仇成功 5分險勝法國達成四連霸 (12:45)

賽事安排罕有地安排在銅牌戰前上演。美國隊在今屆奧運唯一敗仗，正是分組賽A組首仗以76：83不敵法國隊。兩強今早決賽再遇，美國隊一改4強及8強慢熱的弊病，今仗入局較快，縱在首節長時間落後，但憑杜蘭特單節攻入12分，協助球隊以22：18領先。「夢幻隊」在第二節更一度將比分拉開至雙位數差距，但法國隊咬緊比分，令美國上半場僅領先44：39。

下半場美國男籃延續此前的後勁，在第3節初段打出一段7：0攻勢，一度拉開11分差距。法國由NBA得分後衛科尼亞帶領的3分攻勢力追分數，完節落後8分。法國隊在第4節急起直追，多次以NBA中鋒高拔率領強打內線，由曾落後10分，兩度追至僅落後3分，但科尼亞在完場前36秒起手3分只中板，令球隊被迫要使用犯規戰術，賽事亦大局已定，縱完場前10.4秒一度追至僅落後3分，惟美國隊最終仍保持勝局以87：82摘金，自2008年北京奧運起連續4屆封王。法國隊則取得史上第3面男籃銀牌。

美國隊今仗有4人得分雙位數，杜蘭特繼續有好表現，以五成命中率攻入全場最高的29分，塔圖亦有19分，包括3分球5投3中，賀利地及李拿特各入11分；法國隊則有兩名NBA球星科尼亞及高拔各入16分。

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