美斯離隊︱法媒指美斯將加盟PSG簽約3年 年薪達4.6億 巴塞眾星發文道別 (12:17)

《隊報》引述消息稱，PSG為美斯開出的合約基本為期2年至2023年，再附帶一年續約選擇權，年薪達4000萬歐元。另有報道指，連同獎金將高達5000萬歐元。法甲著名記者Mohamed Bouhafsi表示，美斯已經決定加盟PSG，而PSG希望未來一周內迅即完成這宗重大轉會。報道指，在巴塞昨宣布美斯不會留隊後，PSG已第一時間直接聯繫美斯及其經理人父親談判，進展順利，美斯已同意合約內容。而PSG亦是近日唯一一間傾談羅致美斯的球會。PSG主帥普捷天奴親證，正跟美斯的團隊接洽，並強調此舉不會因而賣走陣中另一球星基利安麥巴比。另邊廂，曼城領隊哥迪奧拿亦稱，在簽入英格蘭國腳基亞利殊，加上原以為美斯會留隊後，美斯已不在球隊增兵考慮範圍之內。

PSG卡塔爾主權基金旗下的子公司QSI，有卡塔爾王室成員亦在社交網透露，美斯已是PSG球員，相信官方很快便會宣布消息。另據報PSG已預約使用艾菲爾鐵塔下周二（10日）的檔期，報道指PSG對上一次預約使用艾菲爾鐵塔，是在2017年8月舉行盛大儀式，公布尼馬以破世界紀錄轉會費加盟。

另據《RMC》報道，尼馬為說服好友加盟，願意讓出所穿的10號球衣，但報道指美斯拒絕這個建議，有指這名阿根廷球王或會改披曾在巴塞穿過的19號球衣，而PSG現時穿上19號球衣為西班牙隊翼鋒沙拉比亞。但亦有阿根廷傳媒報道，美斯最終還是會選擇穿上10號。

另邊廂，巴塞一眾球星亦相繼發文向美斯告別，預計將成為巴塞新任隊長的中場布斯基斯表示，仍在努力消化這個消息，因見證美斯由小將成為史上最佳球員，經過13季並肩作戰建立了深厚友誼，會非常想念及祝願好友一切順利。中堅碧基承認「有時現實是很難接受」，但稱「知道有朝一日你（美斯）會回來」。小將安素法迪稱美斯永遠是他的榜樣：「每個來到拉瑪西亞的少年都夢想能夠與美斯並肩作戰，我很幸運實現了這個夢想，很感謝這兩年來對我的幫助，我和家人對你永遠感激不盡。」

至於曾在巴塞與美斯並肩作戰6季的射手蘇亞雷斯，亦有發文祝福好友：「你是世上最佳球員，我會永遠感激當初你如何歡迎我，很幸運可跟你一起比賽，一同經歷無數美妙時刻。我衷心祝願你和家人未來一切順利。」

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