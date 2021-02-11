東奧8.7快訊︱日本棒球決賽兩分小勝美國 印度偕埃及取今屆首金（不斷更新） (23:08)

此外，4項球類男子項目，籃球、棒球、足球及排球亦將先後上演決賽，其中巴西男足晚上7時30分大戰西班牙男足爭衛冕。英國跳水名將戴利亦正晉身下午男子單人10米高台決賽。晚上有田徑男子及女子4x100接力決賽。

23：50

日本棒球隊昨與美國隊在橫濱上演的金牌戰交鋒，憑應屆日職最佳新人森下暢仁在5局投出81球，加上伊藤大海及岩崎優等壓制得手，終以2：0擊敗有尼克馬天尼斯投出7次三振的美國隊。日本隊對上一次封王是在1984年洛杉磯奧運，惟當時仍屬示範項目。

23：05

東京奧運男子排球決賽，法國隊與俄羅斯奧委會（ROC）激戰逾兩小時，法國隊在領先兩局下被追至平手，惟在決勝局以15：12力克對手，取得隊史首金；阿根廷隊則擊敗巴西摘銅。男子沙排方面，挪威隊組合Anders Mol／Christian Sorum在決賽直落兩局擊敗俄羅斯奧委會的Viacheslav Krasilnikov／Oleg Stoyanovskiy，贏得該國歷來首面沙排金牌。

21：25

埃及隊空手道女將Feryal Abdelaziz昨在61公斤以上級決賽中，以2：0擊敗阿塞拜疆隊選手，取得該國本屆首金。伊朗隊的Sajjad Ganjzadeh則在男子75公斤以上級決賽擊敗沙特阿拉伯隊的Tareg Hamedi奪金。摔跤方面，日本隊女將須崎優衣在自由式摔跤50公斤級決賽以10：0擊敗中國隊的孫亞楠摘金，乙黑拓斗同日在自由式摔跤65公斤級奪金，日本隊今屆在摔跤以5金1銀1銅收官。

20：55

男子籃球銅牌戰，澳洲隊憑NBA星級控衛米斯攻入全場最高42分，領軍以107：93擊敗由新星盧卡當錫領銜的奧運「新丁」斯洛文尼亞隊奪銅，摘下澳洲男籃隊史首面奧運獎牌。

20：50

美國田徑隊五朝元老、35歲短跑名將菲歷絲昨為美國女子4╳400米接力摘金，個人累積11面奧運獎牌，並再次刷新奧運田徑女子紀錄，亦超越名宿劉易斯，成為美國隊最多獎牌的田徑選手。全球人口第2多的印度亦終在閉幕前取得今屆首金，男子標槍手祖柏（Neeraj Chopra）以87.58米成績，力壓兩名捷克隊選手封王。

19：40

巴西隊拳擊手蘇沙（Hebert Sousa）在男子中量級決賽首兩回合分數落後，幾近落敗下打出左勾拳，令烏克蘭隊的頭號種子基斯尼克（Oleksandr Khyzhniak）倒地，做出今屆各項決賽首次擊倒（KO），奇跡反勝。英國隊、保加利亞隊及土耳其隊則其他級別添金。

19：15

藝術體操個人全能賽出現爆冷賽果，一直領前的以色列隊選手艾芯（Linoy Ashram）雖然在絲帶操一次拋接有失誤，仍以總分107.800分，0.15分優勢擊敗3屆世界冠軍甸娜艾維蓮娜（Dina Averina），打破俄羅斯奧委會（ROC）在此賽事的壟斷，及取得以色列在此項目歷來首面獎牌。藝術體操自1984年列入奧運正式項目後，不計算政治原因無派隊，俄軍（連同前蘇聯）只曾在1996年阿特蘭大一屆失落金牌。

17：40

場地單車男子麥迪遜賽，丹麥隊的世界賽冠軍組合漢臣（Lasse Norman Hansen）與莫哥夫（Michael Morkov）在20次的衝刺圈中，在其中14個圈均取得分數，以總分43分奪金，兩人繼團隊追逐賽掛銀後，收穫今屆第二面獎牌。英國隊組合馬菲禾斯（Matthew Walls）及艾芬希達（Ethan Hayter）在分數雙倍的最後一個衝刺圈首名衝線取得關鍵10分，並以較快時間衝線力壓同分的法國隊奪得銀牌。

15：55

中國跳水隊以7金5銀完成今屆東京奧運，在壓軸的男子10米台個人賽，2012年倫奧冠軍曹緣雖然第2跳向內翻騰3周半表現一般，但其餘5跳平均逾100分，6跳合計取得582.35分，以1.95分險勝隊友楊健。在雙人10米台奪金的英國隊名將戴利完三跳後曾領先，但在第四跳的臂立向後翻騰3周只得80.5分，最終以548.25分摘銅。

15：35

場地單車男子凱林賽第一圈，上屆銅牌得主、馬來西亞隊老將阿旺（Azizulhasni Awang）未受太大考驗，以小組首名姿態晉身半準決賽。衛冕的英國隊車手堅尼（Jason Kenny）、以及昨在爭先賽奪金的荷蘭隊車手勒雷森（Harrie Lavreysen）則未能在各自的小組取得前兩名，最終只靠復活賽晉級。

13：45

中國隊在獨木舟項目增添一面金牌，徐詩曉和孫夢雅在今屆新增的女子500米雙人獨木舟決賽中，以1分55.495秒首名衝過終點，為中國奪得第37面金牌。另一名中國隊選手劉浩則在男子單人1000米獨木舟決賽中以4分05.724秒摘銀，時間比金牌的巴西隊選手慢約1.3秒。中國隊目前在獎牌榜以37金續居首，比第二位的美國隊多4面金牌。

13：30

東京奧運女子高爾夫球賽今早在霞關鄉村俱樂部上演最後一輪賽事，香港代表陳芷澄全日以低標準1桿的70桿完成18個洞，總成績以290桿排並列50名，完成個人第二屆賽事。

美國隊世界一姐尼莉歌達最終以低標準17桿的267封后，日本隊的稻見萌寧原本追至與歌達平手，但最後一洞超標1桿，最終只靠附加洞贏新西蘭籍韓裔名將高寶璟，險守銀牌。

13：00

美國男籃「夢幻隊」今早決賽硬撼坐擁5名NBA球星的法國隊，在星將杜蘭特獨取29分下，以87：82險勝5分，報回分組賽首仗一敗之仇，達成奧運男籃四連霸偉業，亦是美國隊今屆第33面金牌。

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11：00

肯尼亞隊27歲女跑手積捷雅（Peres Jepchirchir）在女子馬拉松賽，在氣溫攝氏30度下以2小時27分20秒率先衝線奪金，力壓同鄉兼世界紀錄保持者的比基高絲姬（Brigid Kosgei）的2小時27分36秒，亦令女子馬拉松連續兩屆都落在肯雅選手身上。

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