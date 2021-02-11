東京奧運｜策騎馬匹拒跳 馬術分「食蛋」 現代五項領先選手頓失爭牌機會痛哭 (02:04)

現代五項糅合跑步、游泳、劍擊、射擊及馬術，是其中一個對訓練要求最高的奧運項目，特別是馬術，選手要即場適應大會編配的馬匹，在昨日東奧女子組更因而出現一宗奇聞。德國隊世界冠軍成員舒娜完成游泳及劍擊後原本領前，卻因馬匹臨場拒跳，要在此項食蛋，跌至接近包尾，退出爭牌行列。備戰5年卻遭遇「大整蠱」，難怪她也當場灑淚。

舒娜在5年前里約熱內盧奧運以第4名完賽，今屆完成兩項後，原本有著不俗的23分領前優勢，但其坐騎Saint Boy多次在欄杆前急煞，甚至也曾直接撞向欄杆，甚至有倒後踱步等行為，最終沒有完成比賽。舒娜賽後稱：「牠不肯向前，所以我哭起來了。我知道牠欠缺一點信心，我們也盡力了。」

東奧現代五項有36人參賽，去到馬術項目會按前兩項排名編配18匹馬，由一名排名前半及一名排後半的選手共用一匹馬。早在舒娜出賽前，使用同一馬匹的俄羅斯奧委會（ROC）代表古芭度蓮娜（Gulnaz Gubaydullina）也遭遇相同情况，因此有意見認為舒娜沒臨場要求賽會換後備馬出賽，也要為事件負上部分責任。有人則批評舒娜嘗試控制馬匹時曾重覆鞭打坐騎，德國奧運會表示現代五項應改革，「保證公平競技，以及動物及運動員的福祉」。

舒娜最終以31名完賽，只領前另外5名馬術同樣0分的選手。女子組金牌最終由英國隊的費治（Kate French）以破奧運紀錄的1385分勝出，立陶宛隊及匈牙利隊則分別取得銀、銅。

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