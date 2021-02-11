東京奧運直擊｜李慧詩爭先賽「復活」闖12強 早在港模擬密集賽程 領隊未憂體力影響 (19:20)

「牛下女車神」李慧詩今日（6日）經歷跌蕩的一天，她先於東京奧運女子爭先賽200米資格賽，以第9位晉級首圈，但過關後不敵英國隊星將馬錢治，跌入復活賽後險勝美國隊車手，躋身明午展開的12強賽。34歲的她雖多踩一場，但領隊陳國基表示，車手早在港模擬同一情况，體力不成問題，今日得見對手真章後，明天會有針對部署爭晉級。
李慧詩在爭先賽次圈不敵英國隊的馬錢治，再擊敗美國隊的戈比（Madalyn Godby）「復活」，得以躋身明午上演的12強賽，與另外3名車手均多踩一場。不過，領隊陳國基未有擔心，表示港隊早有準備：「比賽總難全勝，李慧詩在港經過模擬賽熟習復活模式，體力不成問題，當下需先休息，再與教練針對明日一戰部署。」港隊疫下缺席國際賽事一年半，李慧詩今日才於爭先賽的一對一賽制，真正測試對手實力，陳國基稱：「今日的確有些少驚險，但李慧詩很努力，最後能夠贏出復活賽，大家都收貨。大家因疫情都是各自訓練，今日在比賽才見真章，希望她明天表現會更好。」
李慧詩將於香港時間明午2時39分，再於伊豆單車館續戰女子爭先賽12強，屆時要與法國隊的高絲（Mathilde Gros）爭晉級8強，敗方將再於復活賽力求闖關。
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
東京奧運場地單車直擊報道
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