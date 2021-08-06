東京奧運直擊｜李慧詩爭先賽復活賽晉級第3圈 明與法國選手爭入8強 (18:11)

李慧詩在爭先賽次圈復活賽對美國隊的戈比（Madalyn Godby），對手抽籤先出發，李慧詩後追至最後一圈憑鑊場斜坡加速，在最後一個彎外檔趕過對手，晉級第3圈，下一場對法國隊的高絲（Mathilde Gros）。中國隊的鍾天使亦透過復活賽出線，但東道主車手小林優香不敵俄羅斯奧委會（ROC）運動員，正式出局。

17：40更新：

港將李慧詩相隔近一小時再上陣，在爭先賽次圈面對英國隊車手馬錢治，在最後一圈過彎與對方手臂輕微碰撞，幸未發生意外，最終發力仍未能追上對手，以0.025秒、一個車輪之差敗陣，跌入復活賽，將於香港時間下午5時53分，與美國隊的戈比爭入第3圈。

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16：10更新：

香港單車隊星將李慧詩今午（6日）於東京奧運女子爭先賽，以第9位踩入首圈即遇同屬世界冠軍肢車手的古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），最終輕鬆後上反壓這名立陶宛隊車手出線，16強將鬥英國隊主將馬錢治（Katy Marchant）。

爭先賽24名經資格賽晉級的車手，分組12組爭取次圈席位，落敗一方需在復活賽爭4個最後席位。34歲的李慧詩在首圈面對年長4歲的古碧姬蒂，從後緊盯對手似是信心十足，直至最後半圈才發力趕過這名老將，以半架車優勢踩入次圈16強，古碧姬蒂則落入復活賽。爭先賽次圈於香港時間下午5時06分展開，李慧詩屆時將力爭直接晉級明日的第3圈賽事。

港隊今日亦會上演歷史一仗，由梁寶儀及逄瑤合力出戰女子麥迪遜賽，在這個今屆首設項目爭取佳績。

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「牛下女車神」李慧詩今午（6日）續戰東京奧運，在爭先賽200米資格賽踩出10.538秒，未破自己保持的亞洲紀錄，但足以憑第9位晉身首圈。隊友李海恩則只踩出11.232秒，較打入首圈的最低時間慢0.201秒。

李慧詩昨日在凱林賽準決賽失利後，今日再臨伊豆單車館出戰爭先賽。這名200米亞洲紀錄保持者排尾三出場，做出10.538秒以第9位晉級，多名車手先後打破奧運紀錄後，由德國隊的莉亞蘇菲以10.310秒首名闖關。首度征奧的李海恩只做出11.232秒，在29人中排名28，無緣以前24位身分晉級，亦已結束東京奧運之旅。

李慧詩將在首圈對陣立陶宛隊老對手古碧姬蒂，二人同是世界冠軍級人馬，將在香港時間下午3時40分登場。

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