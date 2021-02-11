東奧8.6快訊︱中國男乒直落3場拍走德國奪金 程小雅初戰奧運競走35名衝線（不斷更新） (21:02)

21：00

力爭乒乓男團四連霸的中國隊在決賽硬撼德國隊，首仗派出許昕／馬龍出戰雙打未受太大考驗，直落3局擊敗法蘭西斯卡／波爾先拔頭籌。接着男單銀牌得主樊振東在第2場單打面對銅牌得主奥恰洛夫，兩人激戰5局後，樊振東在兩度落後反勝局數3：2。隨後馬龍再於第3場單打以3：1擊敗40歲老將波爾，助中國隊直落以3：0擊敗對手延續男團霸權。中國隊亦自2008年乒乓增設團體項目以來，包攬歷屆男、女團賽事金牌。

18：35

場地單車男子爭先賽決賽，日前合力取得男團爭先賽金牌的荷蘭隊車手Harrie Lavreysen與Jeffrey Hoogland ，今日「化友為敵」，亦是二人繼2019及2020世界賽後，第3次在國際大賽的個人爭先賽決賽交鋒。Lavreysen先輸一場後連贏兩仗，贏出3場2勝制的決賽。荷蘭隊在今屆場地單車項目已取3金。

18：20

港隊首名奧運女子競走代表程小雅今午創歷史登場，在女子20公里競走賽，以1小時37分53秒完賽，在58名選手中排第35。意大利隊則繼早上的男子50公里組別後再摘金牌。競走及馬拉松賽事今屆即使移師北海道上演，但今午氣溫仍達攝氏30度，沒有任何紀錄誕生，亦只有3人做出賽季最佳。

18：00

英國跳水名將戴利近日因編織毛衣引起熱議後，今專注出戰跳水男子單人10米台資格賽。他雖在第一跳失準僅得56.1分，但之後及時調整，並在難度3.5的第四跳及難度3.7的第六跳分別取得94.5及91.8的高分，總分453.7分以第4名晉身明早的準決賽及爭入決賽。中國隊的楊健和曹緣則分別以總分546.9分及529.3分，在初賽排頭兩名晉級。

14：30

美國隊與塞爾維亞隊分別在女排和女籃4強狹路相逢，其中世界「一姐」美國女排未受太大考驗，直落3局25：19、25：15及25：23擊敗塞軍，決賽對手將為韓國隊對巴西隊的勝方。美國女籃則早早取得領先下，曾拉開優勢多達27分，最終以79：59輕取對手，連續7屆晉身決賽，將會面對日本隊或法國隊。

13：30

田徑男子50公里競走賽今早在札榥舉行，中國隊的羅亞東在賽事前20公里曾領放，惟後勁不繼遭大隊追上。波蘭隊31歲跑手Dawid Tomala在最後20公里成功突圍而出，最終在3小時50分鐘8秒衝線奪金。他賽後透露這次奧運是他從20公里競走轉項後，僅第2次參與50公里競走賽事。銀牌及銅牌分別由德國隊和加拿大隊選手奪得，羅亞東則以第28名完成。

13：00

日本乒乓男團在銅牌戰迎戰勁敵韓國隊，首場派出水谷隼／丹羽孝希出戰雙打，以局數3：1擊敗李相秀／鄭榮植順利取得領先。緊接第2場單打，18歲新星張本智和同樣以3：1擊敗張宇鎮助日本隊拉開優勢。鄭榮植在第3場單打直落3局擊敗丹羽孝希追回一場，但水谷隼於第4場亦以局數3：0回敬張宇鎮。日本隊以總場數3：1擊敗韓國隊摘銅，是這支東道主繼混雙金牌、女單銅牌及女團銀牌後，今屆在乒乓的第4面獎牌。男團決賽將於今晚6時30分上演，由力爭四連霸的中國隊對陣德國隊。

其他報道：東奧直擊圖輯丨銅色同樣耀眼 4名女生、廿載年華、無數汗與淚

其他報道：東京奧運直擊｜胞兄讚劉慕裳大躍進 冀兄妹全運會「合體」齊爭佳績

其他報道：東京奧運直擊｜「奇兵」蘇慧音笑稱被戰果嚇親 杜凱琹銅牌勉後輩勇敢走自己路