美斯離隊︱美斯續約失敗涉巴塞與西甲賽會角力 傳PSG再度展開談判 (12:39)

美斯一年前曾發聲明表達不會續約巴塞有意離隊，但不足10天，最終稱其違約金高達7億歐元，不想與巴塞鬧上法庭，最終決定留隊。而巴塞上任會長巴杜武離任，由拿樸迪再次上任後，過去多個月報道，原本巴塞已跟34歲的美斯達成續約協議，新合約將簽約至2026年6月，只待會方正式宣布。美斯去年鬧離隊風波時曾提及，「我不會離開巴塞，除非巴塞不再需要我」，豈料一年後成為事實。據報美斯與其父親於當地時間周四中午前仍以為會留隊，後來美斯與拿樸迪會面及了解情况後，雖對情况感震驚，但欣賞對方如實交代情况。

巴塞今次突如其來聲明，當中提及「財務和結構性障礙」，據報涉及到早前也有報道曾提及，西甲「工資帽」（Salary cap）的財政公平競技制度，是阻礙美斯續約留隊的最大因素。西甲賽會為確保球會營運及財政穩定，於2013年設立工資帽制度，各支西甲球隊需申報每季預算，包括職球員薪金、浮動獎金及轉會開支等，再根據其收入、現有資金及償還債務情況等因素，為各隊制定不同的工資帽金額水平，而球隊每季球員工資，不能超過總預算70%。要提升工資帽水平，須從比賽及贊助收入，以及出售球員的轉會費等，受去年疫情影響收入大減，據報巴塞短期負債嚴重，高達4.88億歐元，要符合工資帽水平，只能透過融資、出售球員或球員減薪。

然而，巴塞今夏在清洗球員及減薪進度均未如理想，也令新加盟的阿古路、艾利加西亞及迪比等，至今仍未能註冊。據報按照財政要求，巴塞需至少減少2億歐元開支，才能完成上述註冊。此外，有報道指，事件亦涉及西甲賽會將會售賣10%股份予CVC私募股權公司，作價達27億歐元（約249億港元），此事被兩大西甲豪門皇家馬德里及巴塞隆拿反對，認為西甲及西乙球隊雖當中可分發資金，但被換取西甲及西乙未來40年轉播收益，舉動短視。報道指，巴塞拒絕西甲讓CVC注資，也令美斯續約註冊一事，成為與西甲賽會的博弈。

轉會專家羅曼奴透露，美斯過去數個月拒絕了巴黎聖日耳門（PSG）及曼城的接洽，因為他希望留隊。如今美斯將回復自由身後，PSG已第一時間再次聯繫美斯的團隊展開談判，加上其好友尼馬亦在陣，而曼城同日公布以1億鎊天價簽入英格蘭國腳基亞利殊後，亦增加了美斯轉戰法甲的機會。美斯早前在西班牙度假勝地伊比薩島度假時，巧合地與尼馬及迪馬利亞等PSG球員碰面及合照。

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