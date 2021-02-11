東京奧運直擊｜李慧詩凱林賽第8名畢業  沈金康稱無損信心  爭先賽重新出發 (18:04)

香港單車隊星將李慧詩今日續戰凱林賽（又稱競輪賽），在次圈半準決賽過關後遭遇挫折，最後3個衝刺圈被對手包圍，未能發力致只獲小組第5名，無緣以頭3名入圍決賽。德國隊的應屆世界冠軍軒絲、澳洲隊的麥古樂等國際賽頒獎禮常客，同樣跌入7至12名之爭，最終李慧詩以第8名完成凱林賽，未能繼2012年倫敦奧運銅牌後，再於此項奪得獎牌。

為調整心情準備明天展開的爭先賽，李慧詩未有接受傳媒訪問，總教練沈金康則表示戰果非意外，早有預計在千變萬化的凱林賽，勝負難料。他又表示徒弟信心未失，不會影響準備爭先賽：「結果看來不理想，但過程中看到她盡了全力。準決賽環境不斷變化，她被包圍致無法表現能力，雖然感到可惜，但這就是凱林賽。」

爭先賽明午起一連3天上演，李慧詩將與昨天在復活賽出局的李海恩，分別出戰爭先賽200米資格賽，排位後再與強手一對一爭晉級。伊豆單車館近日屢現世界紀錄，李慧詩仍保持200米的10.387秒亞洲紀錄，但沈金康表示今仗時間難料：「李慧詩狀態不成問題，這個場地也很快，但時間講不出來，只可說她的狀態不錯。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊

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