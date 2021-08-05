東京奧運直擊｜劉慕裳抓緊唯一奧運奪銅 勉後輩裝備自己靜候機遇 (19:59)

今屆奧運首設空手道項目，亦是目前已知唯一一屆，港將劉慕裳抓緊難得的機會，今日（5日）於女子個人形奪銅。這名愛笑的「形女」賽後感觸落淚，憶述上次在此賽場失利，如今重回舊地贏得奧運銅牌，別具意義，又希望勉勵後輩相信自己、裝備自己，機遇來臨時才能好好發揮。
自11歲練習空手道，劉慕裳奮鬥18載迎來參與奧運的機會，更如願踏上頒獎台。她戰畢銅牌戰知悉賽果一刻，神情難掩興奮，回到採訪區不禁灑淚。她表示，今天是第2次在日本武道館作賽，對上一次未能打入獎牌戰，如今在此自小響往的空手道聖地拿下奧運獎牌，意義重大。
劉慕裳自評今天愈打愈好，首場初賽仍未適應場地，在上午連續演練3組套拳過後，身體相當疲憊，但她一直相信自己準備好衝擊獎牌：「很多人都對我說，（銅牌戰）不要想太多，發揮自己水平就沒問題。我記住這段話，今場打出了劉慕裳的水準。」
過去兩年，劉慕裳四出征戰爭取積分，去年3月疫情爆發時，她已篤定入圍東奧；當時身處美國的她，決定繼續隻身留在當地，特訓近9個月才返港，今年初又再返回邁阿密基地，專心作最後備戰。今日奪牌後，她表示一切都值得：「這兩年，我真的盡了自己能力追夢，每次踏上榻榻米都想做到最好。很多時間留在外地，好少見家人，身處異鄉不時想起他們、想起香港，如今終於拿到獎牌，很想回去跟家人慶祝。」
她慶幸能令港人多認識空手道，亦感恩在自己僅此一次的奧運，為港隊寫下歷史，希望藉此鼓勵後輩：「大家要裝備自己，因為不知機會何時到來，有機會時有兩手準備。有時我們的能力大於自己想像，用心準備，可能不只是有份參與，而是贏得獎牌。」
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
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