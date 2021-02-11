東京奧運直擊｜「奇兵」蘇慧音笑稱被戰果嚇親 杜凱琹銅牌勉後輩勇敢走自己路 (13:55)

港乒女團今日於東奧銅牌戰勇挫德國隊，原本預期的硬仗因蘇慧音在兩場女單大爆發，未需等到決勝一仗便鎖定銅牌。23歲的她賽後笑言被戰果嚇親：「之前對戰這兩名對手都是慘敗，今仗只想一分一分去打，贏了一場就覺得沒有不可能，亦實在覺得難以置信。我有兩個值得信任的隊友，可以放下包袱專注，即使自覺處於下風，仍深信她們可以追回來。」3名女將異口同聲感激另一女隊教練張瑞，引述對方提醒當是職業生涯最重要一仗，錯過了或許不會再有太多機會。

港隊一姐杜凱琹稱，今仗意義重大，特別感激張瑞及總教練陳江華，自小扶助她們成長，又寄語年輕人敢於追夢：「希望他們在我們身上看到希望，勇敢走自己想走的路。」李皓晴與杜凱琹在中學時期已離開校園轉任全職球手，她稱期望家長們放手讓孩子抉擇：「香港要由學生轉做全職運動員，是一個很大的抉擇，希望今次取得佳績，可讓香港家長知道，大膽給子女參與更多運動項目。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊

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