東京奧運直擊｜李靜領港乒女團奪銅 慶祝扯斷口罩 讚蘇慧音「膽生毛」成奇兵 (13:25)

17年前，李靜與高禮澤以國援身分，助港隊首奪奧運乒乓球銀牌；17年後，兩名教練領軍出征東京奧運，李靜更是坐在場邊親自督師，見證徒弟蘇慧音奠勝一刻激動得扯斷口罩。他賽後再爆「金句」開玩笑說最重要是多謝自己：「當然多謝的人有很多，如乒總、體院，最緊要多謝是我自己，因為我付出更加多。」但他談及徒弟時亦有大讚蘇慧音成為奇兵，全場表現「膽生毛」盡展無畏精神。
港乒女隊教練李靜在東奧成為港人熱話，16強時被拍到激動得爆粗要球員「企中間」，今日帶領李皓晴、杜凱琹及蘇慧音出戰銅牌戰時，在奠勝一刻激動得扯爛口罩，歡呼振臂再吸引眼球。他賽後表示今屆領軍奪銅，比自己2004年雅典奧運男雙摘銀更興奮：「自己打時當然開心，但看到隊員奪牌更激動，因為都是為港創造了歷史，要重要是多謝香港人支持，令她們4強敗予日本隊後沒氣餒，齊心一致準備今仗。」
港乒今仗針對德國隊部署，原寄望陣中一姐杜凱琹搶分，但首征奧運的蘇慧音個人獨取兩場，領軍以場數3：1反勝德國隊。李靜大讚對方是奇兵，又笑說：「她像是膽生毛，亂咁嚟，沒想到她一個搞掂。過去她對陣這兩名球手未曾取勝，今日卻大勝她們，或者是對方大意，但這就是奧運，波係圓嘅，戰果很難說。」李靜退役後留港轉型教練，2013年起出任港乒女隊主教練，他笑說都是邊學邊做，感激球員一直包涵自己。
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊
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