東京奧運直擊｜港乒女團挫德國奪銅 變陣奏效 全土炮陣容寫歷史 (12:34)

港隊一姐杜凱琹賽前已表明，因德國隊有削球手在陣，今日衝牌最後一搏必須變陣，女隊教練李靜亦稱，對方有兩名38歲國援單曉娜與韓瑩，猶如半支中國隊，今日的銅牌戰處下風。港隊在首場女雙收起蘇慧音，改以李皓晴伙杜凱琹這對老拍檔上場，但先以局數1：3不敵德國隊。不過，首征奧運的蘇慧音打出代表作，以局數3：1勇挫韓瑩，杜凱琹緊接亦以直落3局輕取對手土炮Petrissa Solja，助港隊反超前場數2：1。蘇慧音此時再次上場，面對單曉娜首兩局戰至刁時險勝，第3局勝11：7，終以直落3局奠定今場勝仗，袋走銅牌。

現任女隊教練李靜於2004年，伙拍高禮澤獲雅典奧運男雙銀牌，二人今行亦有以教練身分出戰東京奧運。港乒女團今屆抽得好籤，在4強前避開中國隊，3名女將亦發揮水準，先後淘汰巴西隊、羅馬尼亞隊，只在4強敗予東道主日本隊。杜凱琹賽前表示，以全土炮陣容打入4強意義重大，最終如願奪得獎牌。港隊今日三線出擊，女乒率先奪牌迎來好開始，緊接由李慧詩出戰女子凱林賽（又稱競輪賽），空手道女將劉慕裳亦已殺入女子個人形銅牌戰，今晚再衝獎牌。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊

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