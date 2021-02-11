東奧8.5快訊︱中國乒女團輕取日本奪金四連霸 劉慕裳空手道為港摘銅（不斷更新） (22:04)

其他項目方面，今早將有110欄男飛人誕生，緊接今晚上演男子400米決賽；今屆新增的滑板項目今早上演最後一項男子公園賽；美國男籃將於中午出戰4戰鬥澳洲隊爭入決賽。

21：50

一連兩日的田徑男子十項全能及女子七項全能賽事今日完成，加拿大隊的達米安華拿（Damian Warner）在100米跑、110米跨欄及跳遠中均取得第一名下，以破奧運紀錄的總分9018分奪金；女子七項全能則由比利時隊代表泰安（Nafissatou Thiam）以總分6791分贏得金牌，她在跳高、跳遠及標槍中均取得第一。

男子400米跑決賽方面，巴哈馬隊跑手加甸拿（Steven Gardiner）跑出今季最佳的43.85秒，贏得巴哈馬今屆首面金牌，銀牌和銅牌則分別由哥倫比亞隊和格蘭納達隊跑手奪得。

21：10

有5名NBA球星壓陣的法國隊，在男籃4強面對由當家球星盧卡當錫領銜的斯洛文尼亞隊。法國隊在半場落後2分下，於第3節取得領先優勢，惟一直未能拉開比數。斯洛文尼亞隊在完場前33秒一度追至落後1分，但派比歷（Klemen Prepelič）的最後一擊遭法軍前鋒巴登封阻，未能延續奧運神奇之旅。法國隊則相隔4屆後再闖決賽，與美國隊合演「夢幻對決」。

20：30

乒乓女團決賽上演「中日大戰」，中國隊首場雙打派出陳夢/王曼昱，先落後一局下及時調整，以局數3：1反勝石川佳純/平野美宇的組合先拔頭籌。緊接二姐孫穎莎與日本女乒王牌伊藤美誠合演女單4強「翻版」對決，結果伊藤的「剋星」孫穎莎同以局數3：1再下一城。第三場王曼昱直落3局擊敗平野美宇，協助中國隊以總場數3：0擊敗對手，延續奧運乒乓女團霸權。中國隊自乒乓球於2008年北京奧運首設團體項目後，已連續4屆在女團賽事封后。

19：00

空手道港將劉慕裳傍晚於東京奧運女子個人形銅牌戰，力挫土耳其隊選手摘銅，拿下奧運史上首面空手道獎牌。

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16：55

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在場地單車女子凱林賽（又稱競輪賽），在準決賽第一組只獲第5名，半小時後轉戰第7至12名的名次賽。第2位起步的Sarah在初段一直緊守第4名位置，難在內線突破，直至最後一圈在外線突圍而出，最終屈居德國隊的軒絲，排名次賽第2位，總成績以第8名完成今屆凱林賽。Sarah將於明日起轉戰一連3天的爭先賽。

決賽方面，由2015年世界賽亞軍、荷蘭隊30歲車手芭絲賓妮（Shanne Braspennincx）首奪奧運金牌。

16：00

中國隊年僅14歲的跳水新星全紅蟬，在女子單人10米跳台決賽中，在第2及第4跳獲全場裁判給予10分滿分，以總分466.2分，為「夢之隊」取得今屆第6面金牌。另一15歲小將陳芋汐獲銀牌，令中國隊包辦這項目的金、銀牌。澳洲隊華裔選手伍麗群則奪得銅牌。

15：30

滑板男子公園賽決賽，18歲澳洲小將帕馬（Keegan Palmer）以95.83總分高分奪金，比巴西隊的銀牌及美國隊的銅牌得主，拉開接近多達10分優勢。曾在索契及平昌冬奧半管項目均摘銀牌、近年轉戰滑板的日本隊選手平野步夢，則在初賽頭3輪賽事後獲62.03分，總成績排第14位，無緣晉級決賽，令東道主無法實現包辦今屆滑板4金的美夢。

15：00

男排項目4強，衛冕的巴西隊縱先取一局25：18，惟其後以21：25、24：26及23：25連輸三局，最終總局數以1：3不敵俄羅斯奧委會（ROC），未能報回小組賽一敗之仇。巴西隊繼2000年悉尼奧運後，近5屆首次無緣男排決賽。另一場4強將於今晚8時上演，由法國隊對阿根廷隊。

14：00

今午奧運男籃4強，爭取四連霸的美國隊硬撼澳洲隊，縱首兩節再次慢熱致大部分時段均落後，上半場以42：45落後，但「夢幻隊」繼8強後再憑後勁，第三節有戴雲布克卡單節攻入11分下反超並拉開比分，加上球星杜蘭特取得全場最高的23分，美國最終以97：78擊敗澳洲，率先取得周六早上的決賽入場券，對手將是今晚法國隊對斯洛文尼亞隊的勝方。

12：00

牙買加31歲老將跑手柏治文（Hansle Parchment），在110米跨欄決賽，於最後階段反超早段領放的美國隊奪金大熱格蘭荷路維，最終以0.05秒之差、以13.04秒成績奪金，一圓其奧運金牌夢。格蘭荷路維以13.09秒獲銀牌，另一牙買加隊好手Ronald Levy以13.10秒摘銅。

田徑男子4x100米接力賽初賽，美國隊於第2組爆冷僅以38.10秒排第6位，無緣晉級，有蘇炳添在陣的中國隊，在該組跑出37.92秒以小組首名躋身明晚的決賽。第1組則由衛冕的牙買加隊以37.82秒排首位。

11：30

空手道港將劉慕裳今日（5日）於東京奧運登場，第一次也是最後一次在這個最高舞台爭牌。矢志獎牌的她先在女子個人形初賽A組，先後打出「泊拔砦」及「一百零八手」，以平均分26.15輕鬆以次名晉級，緊接在排名賽首演新套拳「安南大」，順利以26.40高分再以次名晉身銅牌賽，，今傍晚6時30分衝擊港隊此項首面獎牌。

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09：30

18歲港將方胤在御台場海濱公園舉行的公開水域男子10公里泳賽，最終以1小時58分33秒衝過終點，在26名選手中以第22名完成賽事。德國泳手韋保洛（Florian Wellbrock）以1小時48分33秒率先衝線奪得金牌。

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