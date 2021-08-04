東京奧運直擊｜李慧詩凱林賽首仗小組第3 與李海恩復活賽分途爭入次圈 (15:30)

場地單車港隊今日於伊豆單車館上場，李慧詩在凱林賽首圈第2組抽得第4位，與另外5名對手隨單車出發，在最後3圈發力，再於最後一圈從第3位一度衝上次席，惟終點線前被俄羅斯奧委會的絲美利娃（Daria Shmeleva）趕過，以第3名衝線，未能以前二直入次圈半準決賽。李慧詩需轉戰復活賽，以踩入明午上演的次圈半準決賽。

隊友李海恩較李慧詩早一組上場，面對上屆爭先賽季軍馬錢治（Katy Marchant）等強手，只能在5人中敬陪末席，同樣跌入復活賽，已奪女團爭先賽金牌的中國隊車手鍾天使，原本排第3位衝線需轉戰復活賽，但同組首名的馬錢治犯規被罰包尾，令鍾天使與荷蘭隊的雲莉辛（Laurine van Riessen）以前二過關。第3組的德國隊主力軒絲（Emma Hinze），以及中國隊新星鮑珊菊亦未取得前二。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢伊豆直擊

東京奧運直擊︱李慧詩將偕李海恩披新戰衣登場 凱林賽爭取直入次圈

東奧直擊專訪｜名將禾高坐輪椅旁述 樂以新身分貢獻車壇 信李慧詩奪牌

東奧直擊報道

東奧直擊圖輯︱籃球場、田徑場到乒乓館 巨星與否同樣拼搏

東京奧運直擊｜港乒女團收拾心情迎銅牌戰 或鬥德國隊爭復仇 認處下風排陣關鍵

東京奧運直擊︱陳仲泓110欄初賽無緣盡級 嘆心急致表現未如理想 兩獎牌熱門因傷退賽

其他東奧報道

東奧8.4快訊

東京奧運︱東瀛滑板少女公園賽穿金戴銀 英國絲佳布朗摘銅

東京奧運︱中國單車雙姝戴毛澤東襟章領獎 路透社：可被視政治宣傳 或違奧運憲章