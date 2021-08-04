東奧直擊專訪｜名將禾高坐輪椅旁述 樂以新身分貢獻車壇 信李慧詩奪牌 (14:48)

30歲的禾高早前已預告以旁述身分「出戰」東奧，今午見她坐在鄰近觀眾席的旁述位置，即使忙於準備旁述半小時後展開的賽事，但被問及能否訪問時，仍立即轉動輪椅，笑着一口答應。這次換個身分踏足最高舞台，她說全為貢獻車壇，旁述亦毫無難度：「可幸是我用德文旁述，語言不成問題，亦有過去征戰十多年的經驗，很清楚不同車手、場地單車技術和比賽知識，難度不大，而且很享受其中。能夠再次回到奧運賽場，希望可以善用自己的所長，繼續貢獻單車界和體壇。」

德國隊新星軒絲近兩年勢不可擋，禾高說是教練團隊功勞，看好她們今屆在個人項目再登頒獎台，被問及昔日勁敵兼港將李慧詩時，她笑說：「雖然過去一年半難看到她比賽，但我一直相信她的能力，絕對可以問鼎獎牌。」禾高於3年前一次賽前訓練時，從鑊場高處墮下致下半身癱瘓，震驚體壇。她即使就此掛車，但很快便重新振作，更嘗試多項運動。對於會否再返競技場，她說：「這段時間我試過馬術、射箭......，很多很多不同玩意，都是以前當車手時沒法嘗試的，所以暫時只享受運動的樂趣。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢伊豆直擊

相關報道：東京奧運直擊︱李慧詩將偕李海恩披新戰衣登場 凱林賽爭取直入次圈（附賽程）

東奧直擊報道

東奧直擊圖輯︱籃球場、田徑場到乒乓館 巨星與否同樣拼搏

東京奧運直擊｜港乒女團收拾心情迎銅牌戰 或鬥德國隊爭復仇 認處下風排陣關鍵

東京奧運直擊︱陳仲泓110欄初賽無緣盡級 嘆心急致表現未如理想 兩獎牌熱門因傷退賽

其他東奧報道

東奧8.4快訊

東京奧運︱比拉絲休戰6天照奪平衡木銅牌 中國女隊終開齋包辦前二

東京奧運︱中國單車雙姝戴毛澤東襟章領獎 路透社：可被視政治宣傳 或違奧運憲章