東京奧運直擊︱李慧詩將偕李海恩披新戰衣登場 凱林賽爭取直入次圈（附賽程） (14:00)

場地單車今在伊豆單車館展開第3天賽事，是少有容許觀眾入場的東奧場館，賽事於香港時間2時半先演男子爭先賽資格賽，開賽前一個半小時已有數十觀眾入場。2012年倫敦奧運摘銅的港隊星將李慧詩，將在凱林賽首圈遇上已奪團體爭先賽銀牌的莉亞蘇菲，亦有法國隊、俄羅斯奧委會等車手。小組前二可直入次圈半準決賽，否則需在香港時間下午4時11分起經復活賽爭晉級。

港隊早前經香港科技大學與香港體育學院合作，以港產風洞設計破風戰衣，戰衣在東京奧運才曝光，是車手們首度選用綠衫。

女子凱林賽（又稱競輪賽）今日賽程

15：10 首圈

16：11 復活賽

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢伊豆直擊

東奧直擊報道

東奧直擊圖輯︱籃球場、田徑場到乒乓館 巨星與否同樣拼搏

東京奧運直擊｜港乒女團收拾心情迎銅牌戰 或鬥德國隊爭復仇 認處下風排陣關鍵

東京奧運直擊︱陳仲泓110欄初賽無緣盡級 嘆心急致表現未如理想 兩獎牌熱門因傷退賽

其他東奧報道

東奧8.4快訊

東京奧運︱比拉絲休戰6天照奪平衡木銅牌 中國女隊終開齋包辦前二

東京奧運︱中國單車雙姝戴毛澤東襟章領獎 路透社：可被視政治宣傳 或違奧運憲章