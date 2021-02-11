東奧8.4快訊︱迪加斯200米跑封王 英拳手決賽落敗拒戴銀牌被批（不斷更新） (21:25)

加拿大隊迪加斯（Andre de Grasse）在男子200米跑決賽中跑出個人最佳的19.62秒，獲得加國今屆首面田徑金牌，亦是他繼100米跑摘銅後，在今屆的第2面獎牌。銀牌及銅牌則由美國隊的碧拿歷（Kenny Bednarek）和諾亞萊斯（Noah Lyles）奪得。

20：40

肯尼亞隊跑手包辦男子800米跑金、銀牌，其中高里爾（Emmanuel Korir）跑出1分45.06秒奪金，2019年世界賽銅牌得主洛迪治（Ferguson Rotich）則慢0.17秒獲得銀牌，該項目連續4屆由肯國跑手奪金；銅牌得主是波蘭隊的Patryk Dobek。女子3000米障礙賽金牌則由烏干達隊的卓梅泰（Perth Chemutai）奪得，為該國今屆首金。

19：10

拳擊男子輕重量級決賽，由古巴隊選手亞倫盧比斯（Arlen Lopez）決賽點數贏4：1奪金，但落敗的英國隊拳手韋達加（Ben Whittaker）更搶鏡。他賽後在頒獎台上拿起銀牌便放進褲袋，沒掛在頸上，合照時與其他選手形成強烈對比，因而被網民抨擊欠體育精神。

18：05

女子籃球8強，日本隊憑林咲希完場前15秒射入絕殺三分球，以86：85反勝比利時隊，歷史性首次殺入奧運4強，對手將是西班牙隊或法國隊。4強另邊廂則由美國隊對塞爾維亞隊。

17：40

意大利隊在場地單車男子團體追逐賽中，連續兩日打破世界紀錄。他們今日在決賽中，以3分42.032秒的成績，把昨日在初賽創下的3分42.307秒世績推前近0.3秒，力壓世界賽冠軍丹麥隊摘金。銅牌則由澳洲隊奪得。

16：40

俄羅斯空手道聯會公布，俄羅斯奧委會（ROC）選手卓妮舒娃（Anna Chernysheva）新冠病毒檢測呈陽性，無緣出戰明日展開的東奧女子組手55公斤級項目，該項目參賽人數只剩9人。

16：35

「牛下女車神」李慧詩凱林賽（又稱競輪賽）首圈僅負，但休息近一小時後在復活賽過關，同樣在首圈失利的隊友李海恩則在另一組以第4名衝線，緣盡明午的次圈賽事，將全力備戰女子爭先賽。

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15：55

「牛下女車神」李慧詩今午於東京奧運亮相。34歲的她在女子凱林賽（又稱競輪賽）首圈以3名，僅僅錯過直入次圈半準決賽的機會，將與隊友李海恩、勁敵如馬錢治、軒絲等，於香港時間下午4時11分展開的復活賽再爭晉級。

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15：10

國際奧委會（IOC）運動員委員局部換屆，有30人參選爭奪4席位，最終西班牙男籃名將加素爾（Pau Gasol）、意大利泳隊的女子200米自由泳世界紀錄保持者比歷堅妮（Federica Pellegrin）、日本男子花劍隊前世界冠軍太田雄貴及波蘭女子越野單車隊前世界冠軍禾絲索絲卡（Maja Wloszczowska）當選，取代4名離任委員。中華台北羽毛球名將周天成、英國男子三項鐵人名將A布朗尼、今屆男子跳高雙冠軍之一的卡塔爾選手巴舒謙等則落選。

14：30

中華台北隊拳擊手黃筱雯在女子拳擊蠅量級項目4強中，在拳證一致判決下，以0：5不敵土耳其隊選手。在賽事不設銅牌戰下取得銅牌，是中華台北隊首次在拳擊項目中奪牌，亦是中華台北隊今屆取得的第11面獎牌。中華台北隊至今累計取得2金4銀5銅。此項另一場4強由保加利亞隊5：0贏日本隊晉級。

13：45

力爭奧運乒乓女團四連霸的中國隊，今早在4強迎戰德國隊，除陳夢在第三場單打先輸一局下反勝局數3：1外，王曼昱／陳夢的雙打及孫穎莎的單打均直落3局擊敗對手。中國隊直落3場淘汰對手晉身決賽，明晚將對日本隊。轉戰季軍戰的德國隊，則在明早10時對陣港隊。

13：30

滑板項目休戰一周後，今午以女子公園賽重燃戰火。焦點之一的英國隊13歲神童絲佳布朗（Sky Brown）最終取得銅牌，12歲的日本隊小將開心那以1分飲恨，雙雙未能成為奧運歷來最年輕的女子單項金牌得主。另一東道主選手、19歲的四十住櫻以首輪60.09分成為奧運此項目首金得主。

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13：00

中國女籃今早在女籃8強迎戰應屆歐洲盟主塞爾維亞隊，第4節曾一度追平分數，但尾段頻頻犯規之下，終以70：77不敵對手，完成東奧之旅。晉級的塞爾維亞隊4強將面對澳洲隊或美國隊。

12：00

繼昨日的男子組後，今早女子400米跑跨欄同樣有兩名選手一同打破世界紀錄。美國隊的戴莉雅穆罕默德（Daliah Mohamad）首300米帶出，但其師妹兼現任世界紀錄保持者悉妮麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin）最後一欄追至平排，憑較佳衝刺勝出，時間是51.46秒，較穆罕默德快0.12秒，較之前的世界紀錄則快0.44秒。荷蘭隊的芬克波爾（Femke Bol）則以新歐洲紀錄52.03秒摘銅。

田徑其餘賽事方面，男子110欄準決賽，由美國隊的格蘭荷路維以首名晉級明早決賽。男子十項全能完成3項後，由加拿大隊的達米安華拿（Damian Warner）領先。比利時女將泰安（Nafissatou Thiam）則領先女子七項全能，入籍中國的前加拿大青年隊代表鄭妮娜力則排第9。

女子10公里公開水域泳決賽則揭開今日比賽序幕，有7名選手鬥到最後衝刺，由巴西隊的安娜根夏（Ana Marcela Cunha）以1小59分30.8秒奪金。港將方胤（William Yan Thorley）明早將出戰男子組賽事。

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